BRUTALNO PRETUČEN U ZATVORU! Boki 13 prebačen u bolnicu - Napali ga zatvorenici, advokat tvdi da ima POVREDE glave!

Makedonski šoumen i TV-zvijezda Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 brutalno je pretučen u zatvoru.

Bivši učesnik rijaliti programa Bojan Jovanovski, Boki 13 koji se nalazi na izdržavanju višegodišnje kazne zatvora za krivična djela "protivzakonit uticaj" i "pranje para", pretučen je od strane drugih zatvorenika, potvrdila je policija.

Po saopštenju, Jovanovski je prebačen u bolnicu u Skoplju jer su ga juče popodne tukle tri osobe tokom šetnje u dvorištu zatvora. Advokat Saško Dukovski je Televiziji Telma rekao da Jovanovski ima povrede glave i da nije bezbjedan u zatvorskom krilu u kojem je smješten.

Kako prenosi portal "A1 On", trojica zatvorenika su Bokija 13 udarala i u stomak koji mu je ranije bio operisan. Bivši učesnik rijaliti programa Bojan Jovanovski osuđen je u Skoplju na devet godina zatvora u slučaju u kojem je optužen da je svoju nevladinu organizaciju koristio za prevaru i pranje para.

Nedavno se digla bura u javnosti kada je na njegovom Instagram profilu osvanula slika koja je brzo izbrisana, a onda je osvanula i njegova ispovjest iz zatvora.

"Kada sam bio priveden i zatvoren, mnogi moji takozvani prijatelji, rođaci, drugovi i saradnici su me izbrisali sa liste živih, kao da sam mrtav i sahranjen, a ne zatočen i zatvoren... Tako zaneseni u licemerju i potrebi hijena, jedni su rekli da me ne poznaju, drugi su rekli da me poznaju samo sa televizije, treći su rekli da da mi više nisu prijatelji i da su bili šokirani kada su saznali šta radim, četvrti su me pokrali, peti su se distancirali najjadnije od mene i njima je bilo dobro kad su uzeli ogromne plate, a veliki dio su oni, najodvratniji, koji su me najpritvornije lizali u 'normalnom' svijetu, a onda se nasladili mojom situacijom govoreći: 'Dobro su to uradili, malo je!'. Takvim poltronima želim isto da 'lijepo' žive i da na svojoj koži osjete kako je lijepo...", objavljeno je od strane administratora profila.