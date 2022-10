DOKTORI SU MI SAVETOVALI PREKID TRUDNOĆE! Ispovest supruge Bojana Leksingtona - lepa Aleksandra i dalje STRAHUJE!

Supruga Bojana Vaskovića otkrila sa kakvim se problemima suočila u trećoj trudnoći.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pevač Leksington benda Bojan Vasković i njegova supruga Aleksandra Vasković nedavno su otkrili da čekaju svoje treće dete. Bojanova supruga, inače doktorka vest da je ponovo trudna podelila je na svom Instagramu objavivši fotografiju na kojoj je pozirala i ponosno pokazala svoj trudnički stomak.

Aleksandra i Bojan imaju ćerku Anđelinu i sina Mihajla, a uskoro će dobiti još jednu devojčicu. Presrećna mama nedavno je otkrila kako provodi dane pred porođaj, ali sa svojim pratiocima podelila i sa čime se suočila. Kako je objasnila, doktori su joj savetovali čak i da prekine trudnoću.

Supruga popularnog pevača u osmom je mesecu, a tek sada je smogla snage da progovori o problemima sa kojima se susrela u trećoj trudnoći. Aleksandra je došla do cilja, a to je da je sa njihovom devojčicom sve u najboljem redu i da će im krajem godine njen dolazak ulepšati živote.

"Tokom ove trudnoće upravo sam se oslonila na sopstvene osećaje, pratila sam potrebe svog tela možda i više nego u prethodne dve i čini mi se poprilično neosetno je iznela do skoro samog kraja (koliko je to moguće sa dvoje male dece). Kada je reč o podršci mom zdravlju i bebinom razvoju trudila sam se, takođe, da pojednostavim korake", napisala je Aleksandra koja je malo pre toga otkrila da su joj lekari, zbog loših ultrazvučnih markera, savetovali da prekine trudnoću.

"Ostala sam vam dužna ovu objavu, koja je rekla bih po interesovanju jedna od najiščekivanijih. Čekala sam ovoliko dugo jer nisam bila spremna da je podelim, iako sam to jako želela. Naime, kao što sam u par navrata spominjala, ova trudnoća je protekla i i dalje protiče obojena bojaznošću, kada je reč o bebinom zdravlju. Ono što me je ovaj put iznenadilo, je što bebini ultrazvučni markeri nisu bili najbolji u tom trenutku i savetovan mi je prekid trudnoće. Da budem preciznija, postojala je sumnja da sa bebom nešto genetski nije u redu. Koliko je to mene iznenadilo i uplašilo nije potrebno opisivati", podelila je Aleksandra.