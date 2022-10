NE BIO MU U KOŽI KAD SE VRATIM! Kristijan Golubović zaprijetio Ćertiću - "Nije svjestan šta ga ČEKA!"

Kristijan Golubović se i dalje nada povratku u Zadrugu 6, a sada je otkrio i kako bi se ponašao prema Urošu Ćertiću.

Kristijan Golubović diskvalifikovan je iz Zadruge nakon što je sa Emilom Kamenovim pretukao kaskadera Uroša Ćertića. On će produkciji Pinka morati da isplati kaznu od 50.000 eura, a pa izlasku iz rijalitija odveden je u policijsku stanicu gdue je dao izjavu o incidentu, nakon čega je pušten kući.

Golubović ne krije da se nada povratku u rijaliti, kao i da se kaje zbog incidenta. On je u više navrata za medije isticao da mu je žao što je prekršio ugovor i riječ koju je dao Velikom šefu, a sada otkrio i kako bi se ponašao kada bi se pred kamerama ponovo suočio sa Čertićem. Kako sam kaže, potpao je pod Ćertićev uticaj i pao na njegovu zamku, a ovaj je svjesno išao na to da ga diskvalifikuje budući da zna da je Kristijan kratkog fitilja.

"Nadam se da ulazim ponovo u Zadrugu 6. Ne mogu da vam kažem tačno kada i šta, ali se polako spremam za veliki povratak. Iskreno, bio sam ljut na sebe što sam dozvolio da me jedan ker diskvalifikuje. Krivo mi je bilo i zbog Velikog Šefa, koji mi je vjerovao, ali ja ću grešku ispraviti. Ako sve bude kako treba i tamo se vratim, neću sebi dopustiti takve ispade iako me je taj klošar svjesno provocirao i svjesno išao na to da me izbaci iz rijalitija", kaže Kristijan i objašnjava da bi se ovoga puta okomio na Ćertića, ali da ga ne bi ponovo udario.

"Ne bio ja Urošu u koži ako se vratim, a on još bude tamo. Biću muška Miljana Kulić. Maltretirao bih ga psihički po cijeli dan i noć dok ne izludi. Ja mogu po deset dana da ne spavam, to je treći stepen insomnije, a to ne može ni konj. Uroš kaže kad su me izvodili: 'Došli šinteri, pokupili kera, odveli ga u zatvor, bar neće da plaća kiriju tamo', čovek nije svjetan šta ga čeka ako se vratim tamo i kad se vratim."

