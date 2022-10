ZVEZDE GRANDA PRELAZE NA PINK?! Još dvije emisije na istoj televiziji - Evo kada kreće emitovanje!

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno" navodno će se emitovati na Pink televiziji.

Izvor: Kurir

Direktor "Pinka" Željko Mitrović i vlasnik "Granda" su navodno postigli dogovor u srijedu, a do zvaničnog potpisivanja ugovora doći će u petak, te će se nova sezona emotivati na "ružičastoj" televiziji, prenosi Espreso. Kako se navodi početak emitovanja se očekuje od novembra, a prva emisija biće u dosadašnjem termninu, subotom od 21 čas.

Ranije je objavljeno da su čelnici "Granda" žele da emisija ostane na nacionalnoj frekvenciji, kao i da su poslali ponudu RTS i Pink televiziji. Spekulisalo se i da će "Zvezde Granda", ostati na Prvoj televiziji, ali čini se da do toga nije došlo. Kako se navodi na televiziji Pink emotivaće se i emisije "Pratkična žena" i "Grand specijal".

Saša Popović nedavno nije mogao da odgovori novinarima gdje se emitovati šou koji se snima pod njegovom dirigentskom palicom. On je podsjetio sve da Lepa Brena i on više nisu vlasnici "Granda" i da on vodi pregovore ni gdje će se "Zvezde Granda" emitovati niti ko će sve biti u žiriju. Jedna od članica žirija Marija Šerifović nedavno je poručila da "samo oni znaju istinu".

Inače, svima je već poznato da su u novoj sezoni u žiriju Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac, Marija Šerifović, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe David, Viki Miljković, Aleksandar Milić Mili i Snežana Đurišić. Za razliku od prethodne sezone, u ovoj sezoni neće biti produkcijskog žirija u kome će biti Mili i Snežana, već će njih dvoje biti ravnopravni sa kolegama iz stručnog žirija.

U prethodnoj sezoni takmičenja "Zvezde Granda" u finalu se našlo 16 takmičara koji su nastupima oduševili publiku, a Nermin Handžić odnio je ubedljivu pobjedu!