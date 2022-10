MISTERIOZNA SVESKA POKOJNOG ROĐE RAIČEVIĆA! Kažu da ju je UKRAO poznati pjevač i na njoj izgradio karijeru!

Rođa Raičević iznenada je premino u 45. godini, a i posle dvije decenije od smrti crnogorskog autora, kruže priče po estradnim kuloarima o njemu i njegovom životu.

Nekada popularni pjevač Rođa Raičević pronađen je mrtav u iznajmljenom stanu u Beogradu, 7. oktobra 2001. godine. Kasnije je objavljeno da se navodno predozirao heroinom i metamfetaminom. Jednom prilikom Rođina djevojka s kojom je bio 6 godina u vezi Dragana Mikić oglasila se i poručila da "zna istinu o drogi i tome da je pjevač bio narkoman".

Iza Rođe su ostale dvije velike misterije, jedna je kofer koji je ostao u hodniku zgrade, a druga je nestala sveska sa neobjavljenim pjesmama pokojnog pjevača. Te pjesme su, bile zapisane u svesci koju je poslije Rođine smrti navodno bespravno prisvojio njegov tadašnji prijatelj i kasnije, zahvaljujući tome, od sebe napravio veliko ime širom regiona. Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

"Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uvjerila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pjevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pjesme. On postaje vrlo poznat i cijenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pjesmama za koje ljudi vjeruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala", rekla je za Kurir Vujovićeva i dodala:

"Taj pjevač već duže vrijeme ništa ne snima. Ako je istina da je on uzeo svesku, onda može biti da je iskoristio sve pjesme iz nje i dalje nema kud. Ali ne brinem se ja za njega jer će on još dugo tako prodavati maglu, nije ni prvi ni posljednji koji to uspješno radi. Nadam se da će ljudi koji barem malo prate estradne tokove znati o kojem pjevaču se radi".

Rođin prijatelj Marinko Nikolić koji je svojevremeno držao lokal u Beogradu u kom su nastupali sve domaće velike zvijezde, progovorio je o pjevačevoj smrti i otkrio koji poznati pjevač nije došao na sahranu.

