General Lazerević ističe i da je lako provjeriti da je Dejan Lazarević mlad čovjek koji je svoj život i budućnost vezao za Durmitor sa koga mnogi nepovratno odlaze

Izvor: Ministarstvo odbrane

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima ispituje da li je izvršni direktor Nevladinog udruženja Ljubitelji prirode, Miljko Bulajić, pod plaštom humanitarnih aktivnosti pribavio korist privatnoj firmi Durmitor Base Camp, kako pišu Vijesti.

“U Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima formiran je predmet povodom slučaja na koji se odnose Vaša pitanja. Tokom izviđajnog postupka biće preduzete sve zakonom propisane mjere i radnje neophodne za donošenje odluke”, odgovorili su Vijestima iz ODT Pljevlja.

Ovaj predmet je formiran nakon što je objelodanjeno da su po jedan vojni i policijski helikopter prenijeli opremu privatniku koji je u Nacionalnom parku “Durmitor” nezakonito postavio glamurozni bazni planinarski kamp, ali i nakon što je iz javnog preduzeća koje upravlja zaštićenim područjima, konstatovano da je privatna firma “Durmitor Base Camp” svojim djelovanjem prekršila zakone i narušila načela zaštite i ekoloških principa i očuvanja svih vrijednosti na tom području, koji je pod zaštitom kancelarije Uneska.

U isto vrijeme sa policijskim i tužilačkim izviđajem, ministar odbrane Dragan Krapović tražio je od nadležnih da ispitaju može li se dovesti u vezu izvršni direktor tog preduzeća Dejan Lazarević sa načelnikom Generalštaba Vojske Crne Gore, brigadnim generalom Zoranom Lazarevićem.

General Lazarević ne spori da je Dejan Lazarević njegov bratanić, ali tvrdi da je od kabineta ministra Krapovića dobio upit da li mogu podržati zahtjev NVO, te da su iz Generalštaba, “kako to procedure nalažu, nakon prikupljanja informacija o kakvom teretu i o kojoj količini je riječ, odgovorili da možemo podržati traženo.”

On je kazao i da nije u njegovoj, već u nadležnosti ministarstva, da provjeri eventualna sporna pitanja, prenose Vijesti.

Iz Vladinog resora kojim rukovodi Krapović tvrde da je ministar nakon pitanja koje su mu Vijesti poslale “uputio akt br: 14-802/24-12885 Generalštabu VCG”.

“Kojim je zatražio da se po hitnom postupku obustave sve aktivnosti Vojske Crne Gore na podršci aktivnosti realizacije zimskog kampa na Durmitoru za potrebe NVO ‘Ljubitelji prirode’ iz Nikšića, te zatražio da mu se što hitnije dostave detaljni podaci o mjestu, datumima i vremenu redovnih letova helikopterske jedinice VVCG, vrsti i količinu prevezenog materijala i ljudstva, kopije svih planiranih letenja za decembar 2024. godine, informaciju da li je GŠ prilikom prijedloga da se izađe u susret zahtjevu zatražio mišljenje od nadležnih organizacionih jedinica u Generalštabu koje su dužne provjeriti validnost i opravdanost zahtjeva, kao i da li je VCG imala informaciju i da li je učestvovala, i ako jeste na koji način i u kom periodu, u podršci firmi Durmitor Base DOO”, kazali su iz MO.

Oni dodaju da je ministar tražio od nadležnih organizacionih jedinica Ministarstva odbrane da dodatno ispitaju i prikupe sve neophodne podatke i informacije koje se odnose na tu nevladinu organizaciju, firmu Durmitor Base Camp:

“Kao i da li se može dovesti u vezu izvršni direktor Durmitor Base DOO Dejan Lazarević sa načelnikom GŠ VCG brigadnim generalom Zoranom Lazarevićem”.

“S obzirom da su se pojavile izvjesne spekulacije, Ministarstvo odbrane je preduzelo sve neophodne mjere za utvrđivanje svih relevantnih činjenica u odnosu na gore sve navedeno, te će blagovremeno informisati javnost o daljem postupanju po ovom pitanju”, kazali su iz MO, kako pišu Vijesti.

Zoran Lazarević je Vijestima rekao da je znao da je njegov bratanić u nekoj nevladinoj organizaciji, koja ima namjeru da na Durmitoru kreira ekspedicioni kamp, ali da nije znao “kakvu poziciju pokriva u NVO u kojoj se nalazi, niti sam znao u kojoj NVO se uopšte nalazi”.

“Dakle, znao sam da je on dio ekipe koja na Durmitoru sprema instaliranje kampa koji treba da bude turistička ponuda Žabljaka za zainteresovane turiste u oblasti organizacije obuke u turno skijanju, edukacije u oblasti traganja i spasavanja u lavinama, i pružanja podrške i utočišta ljubiteljima skijanja na tom području, s obzirom da u blizini nema nijedan planinarski dom, i sl. Uvidom u akta i prepisku lako se može utvrditi da je dopis ili zahtjev od ‘Nature Lovers MNE/ Ljubitelji prirode’ za pomoć u prevoženju dijela materijala upućen ministru odbrane. Od njegovog kabineta smo dobili upit: da li možemo podržati takav zahtjev NVO? Iz Generalštaba smo kako to procedure nalažu, nakon prikupljanja informacija o kakvom teretu i o kojoj količini je riječ, odgovorili da možemo podržati traženo”, kazao je Lazarević.

Kazao je da je u komunikaciji sa kontakt osobom iz “Nature Lovers MNE/ Ljubitelji prirode” razumjeli smo da su veći dio opreme prebacili korišćenjem konja i na druge načine, te da zbog snijega i leda nije bilo moguće prebaciti preostali dio:

“Iz tog razloga im je trebala podrška upotrebom transportnog helikoptera. U Generalštabu nemamo obavezu niti mogućnost da ispitujemo druge pojedinosti osim da, na upit kabineta ministra, odgovorimo da li imamo kapacitete i sposobnost da pružimo traženu uslugu, što smo i uradili. Ostali detalji i eventualna sporna pitanja bilo koje vrste, koja je moguće trebalo provjeriti prije nego što je ministar dao saglasnost, nijesu moja nadležnost niti smo se time u Generalštabu bavili”.

Brigadni general pojasnio je da je po dobijanju saglasnosti od ministra odbrane, kao i u svim drugim nebrojenim sličnim akcijama podrške NVO i drugim subjektima, izdao pisano naređenje:

“I realizovan je jedan let helikoptera bez ikakvih problema. Ovakve vrste letova pogoduju praktičnoj obuci pilota transportnih helikoptera, te njihovom realizacijom činimo obostrano korisnu stvar. Iskreno, moram Vam priznati da ne vidim zašto ne bi podržali akciju ove NVO kao što smo podržali akcije na stotine drugih, tekuće i svih prethodnih godina, samo zato što je njen član sin mog brata (ako je to svrha pitanja). No, bez obzira o kome se radi, sve institucije u Crnoj Gori imaju bezrezervnu i punu moju podršku za preduzimanje sankcija ako u postupku kreiranja kampa nije ispoštovana bilo koja zakonska regulativa”.

General Lazerević ističe i da je lako provjeriti da je Dejan Lazarević mlad čovjek koji je svoj život i budućnost vezao za Durmitor sa koga mnogi nepovratno odlaze; ekolog je i pokretač brojnih ekoloških inicijativa na prostoru Durmitora; jedan od najaktivnijih članova društva koje čuva Komarnicu; i td.

U zahtjevu koji je direktor NVO Ljubitelji prirode poslao ministarstvima, a koji potpisuje Bulajić, piše da su od ove zimske sezone odlučili postaviti zimski kamp u mjestu Lokvice na Durmitoru, koji bi bio sastavijen od niza šatora za spavanje i boravak.

“Zimski kamp bi služio kao mjesto okupljanja planinara, turno skijaša i avanturista u svrhu edukacije i organizovanja raznih obuka vezanih za zimski alpinizam, turno skijanje i slično. Posebno ističemo da bi isti služio i kao potencijalno sklonište za planinare i avanturiste prilikom opasnosti, jer za sada u masivu Durmitora ne postoji adekvatna planinarska infrastruktura tog tipa, što daje veliki doprinos samoj bezbjednosti svih posjetilaca. Zimski kamp će se koristiti i kao početna baza prilikom sprovođenja spasilačkih akcija zbog svoje pozicije, ali i zbog toga što su pojedini članovi organizacije pripadnici Gorske službe spasavanja Crne Gore”.

Uprkos tome što nijednom riječju ne pominju da će se to koristiti u komercijalne svrhe, što se i nalazi na web stranici kompanije Durmitor Base Camp, objasnili su da se radi “o nemaloj finansijskoj investiciji koja ima za cilj promovisanje turističkih potencijala sjevera Crne Gore, kao novina u ponudi Žabljaka”, pišu Vijesti.