GLEDA DECU PREKO KAMERA! Pevačica iznajmila stan ćerki u Kragujevcu, usledio PAKAO - "Poseta roditelja se najavljuje"

Pevačica Zorica Erić otkrila kroz kakav je pakao prošla kada je ćerki iznajmila stan, kao i kakve su zahteve imali stanodavci.

Izvor: Instagram/zorica_eric

Nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" Zorica Erić koja je bila u kandžama droge, ima dve ćerke. Njena starija naslednica se nedavno udala, dok je mlađa ćerka upisala školu u Kragujevcu, zbog čega je rešila da joj iznajmi stan, ne sluteći kakav će pakao da je dočeka. Pevačica koja je šokirala psovkama na televiziji, je na svom Fejsbuk profilu prijateljima i fanovima prepričala kroz kakav pakao je prošla kada je za ćerku iznajmila stan u Kragujevcu.

"Vlasnik je manje zgrade/kuće u kojoj su na prizemlju i spratu smeštene garsonjere. Ima ih najmanje 10. Garsonjere su nove i lepe i to nije problem. Stanarina nam je bila 180 evra za 18 kvadrata bez dodatnih troškova, što je takođe ok. Međutim, postoje pravila koje vam niko ne kaže kad dogovarate i kojih nema u ugovoru. Dokona gospođa ceo dan gleda tu decu preko kamera i opominje da se izuvaju ispred zgrade i da nose patike u ruci do stana?! Wtf?", napisala je Zorica i nastavila:

"Ugradni frižider nisu imali vremena od avgusta da ugrade, pa su ga tresnuli na kuhinju, neki mini rešo isključili, a dete može da spremi nešto kod komšije, napolju ili u Čačku. Svaka poseta se strogo najavljuje vlasniku. To podrazumeva i roditelje. Ukoliko otac ili majka žele da prespavaju kod svog deteta, a ne žele jer nema potrebe, to se dodatno plaća?! Alo, dodatno plaća".

Izvor: Facebook/zorica eric/screenshot

"Obavezno je zaključavanje stana, što je i logično, ulaznih vrata zgrade, logično takođe ali nebitno, ali i zaključavanje kapije?! Dozvoljeno je veš prati 2 puta mesečno! Žao mi je što nisam mogla lično da iselim dete da ga izvrnem pesnicom. Našli smo drugi stan pa sam smirila živce. Pa ljudi, ko se još izuva ispred zgrade i ide u čarapama do stana? Gde se to dodatno naplaćuje da roditelj prespava? Da pere veš dva puta mesečno? Pa čisti gospođo hodnik, u njemu ima 5, 6 stanova koji ti plaćaju 170, 180 evra", poručila je šikirana Zorica.

