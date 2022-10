Zlata Petrović smršala je 6 kilograma, poručila da se osjeća mnogo bolje, ali i otkrila kako se hrani i dala trik savjet.

Izvor: pink tv / screenshot

Pjevačica Zlata Petrović koja je poručila da joj ne bi smetalo da nađe 10 godina mlađeg partnera, kao i da bi za snajku volela pjevačicu, istakla je da je oduševljena autofagijom - osam sati u toku dana smije da jede, dok narednih 16 ne smije ništa da okusi.

"Otkad sam na autofagiji, smršala sam šest kila. Uspjela sam da skinem višak oko ruku koji mi je smetao. Izgubila sam i mnogo masti u predjelu stomaka i struka, što je nama ženama najveći problem. Koža mi je mnogo čistija, ma cijeli organizam se očistio", ispričala je Zlata i objasnila kakav joj je jelovnik:

"Ujutru u deset doručkujem banane, urme, jabuke, čak i cveklu u kombinaciji sa orašastim plodovima ili čija i lanenim sjemenom. Za ručak jedem pasulj, grašak, boraniju, ma sva kuvana jela, ali ih spremam bez zaprške. To isto i večeram. Hleb svakako godinama ne jedem, a gazirana pića ne volim. Sa jelom završim do 18 časova i posle toga uopšte ne budem gladna do sjutra u deset ujutru".

Pjevačica priznaje da joj u početku nije bilo lako - "Prvih 15 dana mi je bilo teško, htjela sam zidove da pojedem! Dešavalo mi se da prekršim autofagiju, pojedem nešto nezdravo ili uveče kada izađem popijem alkohol, ali sjutradan samo nastavim po starom. Ako vidim da sam pretjerala i nabacila koje kilo, kažem sebi: 'E gospođo, sada ćeš da vodiš računa o ishrani!'".

Vidi opis SMRŠALA 6 KILOGRAMA I OTKRILA TRIK! Zlata Petrović ispričala kako se hrani- "Prvih 15 dana sam htjela zidove da pojedem" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 13 / 13

Zlata objašnjava da je kilograme nabacila tokom pandemije koronavirusa i policijskog časa: "Najviše sam se ugojila tokom korone. Od dosade sam uveče jela svakakve gluposti, čips, slatkiše... Međutim, dobra stvar je što sam tada svuda išla pješke i imala sam barem neku fizičku aktivnost, jer ne volim da treniram. Kod kuće imam traku za trčanje i samo mi skuplja prašinu, a dok je nisam kupila, mislila sam da mi je neophodna. Možda se jednog dana ipak aktiviram".

OVO JEDE ZLATA PETROVIĆ

Doručak: Voće i orašaste plodove

Ručak: Pasulj ili bilo koje kuvano jelo, bez zaprške

Večera: Isto što i za ručak

Trik savjet: Jedite tri obroka dnevno, ali birajte samo namirnice koje vam prijaju

Izvor: Instagram/pejic_jovan