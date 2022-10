ŠUTNULA GA ZBOG RIJALITIJA, ON OBJAVIO NJENE GOLE SLIKE! U Zadruzi je imala aferu s cimerom, a sada se vratila bivšem!

Nekadašnja učesnica Zadruge navodno je obnovila romansu s bivšim dečkom sa kojim se žestoko javno prepucavala.

Izvor: YouTube/zadruga official/Pink TV/screenshot

Pre nego što je ušla u prethodnu sezonu Zadruge Ana Jovanović raskinula je petogodišnju vezu s tadašnjim partnerom Nikolom Ilićem, a tokom boravka u rijalitiju imala je i kratku aferu s Filipom Carem. U žiži javnosti našla se kada je njen bivši Nikola javno obelodanio njene eksplicitne snimke. Njih dvoje su se prepucavali putem medija, a sada su navodno nakon turbuletnog raskida, uspeli su da zakopaju ratne sekire i sada su zajedno.

Jovanovićeva je pre ulaska u Zadrugu 5 raskrstila sa bivšim dečkom, a on je rešio da joj se osveti na najpodmukliji mogući način, te je objavio njene gole fotke sa kreveta, sa obnaženom pozadinom. Kako prenose domaći mediji Ana i Nikola su se navodno ponovo pomirili i rešili da nesuglasice ostave iza sebe.

"Ana i Nikola imaju turbuletnu vezu, ali njima kao da odgovara takav odnos. Ana ga je šutnula pre ulaska u Zadrugu, a on je tada rešio da joj se osveti. Viđali su se oni i posle njenog izlaska, tad je i izbio skandal. Ona nije htela javno da kaže da su zajedno i on je opet uradio istu stvar, kao i prošli put. Tada je i fizički nasrnula na njega, ali sada su napokon uspeli da smire strasti, bar na neko vreme. Trenutno uživaju u vezi, smirili su se. Uradili su čak i zajedničke tetovaže, ljubav im cveta. Zajedno provode svaki trenutak, a koliko će potrajati ovog puta sreća, to zavisi od njih", rekao je izvor za Kurir.

U javnosti su se u jednom trenutku pojavili i snimci hapšenja Nikole, a izvor je tvrdio da je i Ana tada bila privedena. Nikola je tokom Aninog boravka u Zadruzi tvrdio i da joj je on sve finansirao.

"Istina je da sam je finansirao i da sam joj sve plaćao, pa čak i psihoaktivne supstance. Raskinuli smo zbog neke gluposti više se ni ne sećam, ali sam siguran da je ona sve ovo planski uradila da bi ušla u Zadrugu. Kajem se što sam ikada bio sa takvim ološem. Ja sam mislio da je to takva ljubav da niko ne može da je rastavi. Hapšenje stvarno ne bih komentarisao", rekao je Nikola tada.