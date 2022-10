VELJKO OTKRIO ZAŠTO JE SINA NAZVAO KRSTAN! Prvom nasljedniku dao ime po dedi Arkanu, a za drugo se ovako odlučio!

Veljko i Bogdana Ražnatović nedavno su javnosti saopštili da čekaju drugog sina.

Sin Svetlane Cece Ražnatović i mladi bokser Veljko iznenadio je javnost kada je saopštio da je njegova supruga Bogdana ponovo u drugom stanju. On je na društvenim mrežama objavio snimak na kom je strijelom probušio balon i otkrio pol bebe, a slavlje je organizovano u prirodi.

Veljko je svom prvom sinu dao ime Željko po dedi i njegovom ocu Željku Ražnatoviću Arkanu, a mladi bračni par je za drugog nasljednika izabrao neobično ime Krstan. Ražnatović je sada otkrio kako se osjeća nakon saznanja da će ponovo postati tata i osvrnuo se na ime drugog sina.

"Osjećam se kao i prvi put, samo još blagoslovenije. Hvala dragom Bogu. Ne mogu da kažem da mi to ne daje vjetar u leđa, ali sa snagom se rodiš ili ne, to je prosto tako. Krstan je posebno staro srpsko ime. Unikatno je, nije često ime, što je svakako još bolje za nas", rekao je Veljko, pa dodao šta misli, koji će nadimak imati Krstan: "Ja sam Veljko, i nikada me nisu zvali po nadimku, tako da smatram da neće ni on imati nadimak. Krstan je dovoljno".

Veljka uskoro, tačnije 8. novembra očekuje drugi meč. Veljko i Goran Babić će se boriti za titulu prvaka Srbije, a Ražnatović je otkrio i kako se osjeća povodom toga.

"Ne razmišljam o gubituku. Fokusiran sam samo na pobjedu, i tako je bilo oduvijek, to je jedino što me interesuje. Milsim da Goran i ja nismo slični, i da smo totalno različiti. On jeste dobar bokser, neporažen, i da ne zna za poraz kao i ja, ali vidjećemo. Ja smatram da sam u svakom smilu bolji bokser", rekao je on, pa otkrio da li ima posebne pripreme, kao i da li osjeća pritisak.

"Pripreme su svakako posebne. Niko mene ne tjera da boksujem, ko ne može da se nosi sa tim, ne mora da se bavi boksom. Ja volim to i jedva čekam takav pritisak, volim taj osjećaj".

