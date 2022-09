DA OTVORIM RESTORAN, SJEDIM I ŠETAM RIBE?! Veljko Ražnatović hit na mrežama - Mene interesuju žena i djeca

Veljko Ražnatović otvorio dušu u intervjuu

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Bokser i sin Svetlane Cece Ražnatović i pokojnog Željka Ražnatovića Arkana Veljko, otkrio je u jednom intervjuu da ga je oduvijek zanimao život kakav sada vodi, život sportiste, oca i oženjenog čovjeka. Suprug Bogdane Ražnatović je gostujući u emisiji MMA Instituta otkrio "šta je mogao sve mogao da ima", ali ga nije interesovalo.

"Mene je uvijek zanimao taj neki ratnički život. Mene nije interesovalo da, ne znam, otvorim restoran, da sjedim, da šetam ribe, ovo, ono... mene je uvijek zanimala srpska priča, isključivo žena, djeca, porodica. Sad to može da zvuči kao kliše, ali ja to stvarno živim i to će vrijeme pokazati", rekao je Veljko voditelju.

Pogledajte insert iz emisije koji se šeruje na društvenim mrežama: