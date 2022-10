KRILA BIH BLAGOSLOVENO STANJE! Kija Kockar progovorila o TRUDNOĆI I UDAJI - jedna stvar joj NAJTEŽE PADA!

Kija Kockar priznala da priželjkuje da se ostvari u ulozi majke, progovorila i o udaji.

Otkako se zvanično razvela od pjevača Slobe Radanovića, koji čeka svoje prvo djete sa svojom sadašnjom suprugom Jelenom, mnogi se vrlo interesuju za ljubavn život Kije Kockar. Pjevačica ne krije da priželjkuje da se ponovo zaljubi, ali i da se ostvari u ulozi majke.

Ona je sada za "Premijeru vikend specijal" govorila o ljubavnom životu, ali i onome što joj je do sada najteže palo. Istakla je da bi svoju novu vezu vrlo rado sakrila od očiju javnosti, ali isto i postupila kada bi ostala u drugom stanju.

"Pa očekujem! Mislim da se toliko ni moja baka ne brine o tome da li ću se udati... Nikada se ne zna šta u životu može da se desi, naravno da mi je želja da se jednom i tako ostvarim. Iskreno, i da imam nekoga, ne bih govorila o tome. Uvijek ću se truditi da sačuvam privatnost, a ukoliko bih bila u blagoslovenom stanju i to bih krila koliko mogu. Odmah da kažem nisam trudna, da se ne shvati pogrešno!", našalila se Kija.

Na pitanje kako izgleda jedan njen dan, a da nije nedelja i koja joj je uloga najteže pala, Kija je ispalila odgovor:

"Da budem ćerka. Ja sam jedinica, jedna u majke. Smatram da mi je to do sada najteža uloga... Ljudi više vole kada neko plače, svi plačemo, mislim da je ljudski. Nisam srećna non-stop, ali nisam ni nesrećna konstantno. Ljubav je jača od mržnje i smatram da to najviše ljudima teško pada", rekla je.

