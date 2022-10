ALO, DEBILU ŽENIŠ SMEĆE KOJE SU SVI JAHALI! Kristijan udario na Dejana: Bilo bi vodice u GAĆAMA kad bi me pogledao u oči

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović bio je gost u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gdje se dotakao Dejana Dragojevića i njegove djevojke Aleksandre Nikolić s kojom je imao nekoliko sukoba pred kamerama.

Izvor: Kurir TV printscreen

Kristijan Golubović diskvalifikovan je iz Zadruge nakon što je fizički nasrnuo na kaskadera Uroša Ćertića posle čega je završio u policijskoj stanici gdje je dao iskaz. Nakon izlaska iz rijalitija Golubović je imao okršaj putem mreža s Dejanom Dragojevićem i to zbog toga što je pred kamerama vređao njegovu djevojku takođe učesnicu Zadruge 6 Aleksandru Nikolić.

"Dečko ima krive noge, tanke i gega se. Brat anaboličar ga trenira i vidio sam ih u Veterniku. Tražio sam iz susjednog sela jedan traktor da odem u Veternik i da im izoram 'K' slovo i da po toj njivi trče. Nek treniraju na tom mjestu i onda tek za 25 godina neka dođu kod čiče. Kada ja budem onako iskrivljen sa štapom, tad ću im reći: 'Evo mene, dođite da me bijete'. Kakav je on sa 20 godina, kao da mi je stric i on mene proziva", rekao je Golubović, a voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li se okršaj završio na društvenim mrežama, međutim, Kristijan je to negirao.

"Nije se završio okršaj. Pošto on to tvrdi šta tvrdi za mene, ja ću lijepo da ga nađem, jer ja to volim u oči da mi kažu. A niko mi nikad nije u oči ponovio ni jednu uvredu. Ma ne bi ni u emisiji. Jer u emisiji nema adekvatnih ljudi da spriječe oluju. Ne bi me zaustavili nikad, a on bi završio negdje u reklamama i kablovima. Nego oni to preko mreža bez bola i posledica. To vam je kao kada dva kera laju jedan na drugog preko ograde. Kada otvorite ogradu tek onda vidite koji ker ide odmah naprijed i davi ovog drugog", rekao je Golubović.

"On misli da je u rijalitiju sa mnom, a čuvao sam njegovog brata tog patološkog manijaka i kretena Čabarkape kada je on bio isto u vezi sa drugom vrstom Aleks. Isto se zovu i ista fela samo drugo pakovanje. Kada mu je bilo prijećeno, ja sam nazvao nekog njegovog mungosa, maminog dečka ili krimosa na baterije i rekao sam da sam tu šta god zatreba. Mada oni su izgleda pokupili fore te osobe i prenjeli na sebe, a zaboravili su kada sam im izašao u susret", poručio je Golubović i dodao:

"Ja sam u početku njega komentarisao i naveo da ne mogu da vjerujem da sa 20 i nešto godina juri k*rave belosvjetske po rijalitijima i traži neku sreću u životu sa njima. Pa sada 1.000 nas koji ih je jahalo pokazuju prstom na tebe i ti pokušavaš da nađeš mir. Alo, debilu, imaš 20 godina mlad si, zdrav i prav. Uzeo si pare na kukumančenje, jad i demagogiju. Uzmi sad te sitne pare, otvori hamburgerdžinicu u Futogu i uživaj.

"Volio bih da mi stane ona 'mućoska' faca sa bradom ispred mene i da mi kaže sve ono isto. Mada oko prvog slova bi mu već propala jabučica u dijafragmu i stegla bi mu se zadnjica i bilo bi malo vodice u gaćicama. Tako da ne bi bilo ni verbalnog nekog sukoba. Nego on misli da će se naći u nekom rijalitiju gdje on može da izazove moju diskvalifikaciju za jednu ćušku. Ne možete da spominjete neke stvari koje nisu tačne. Tačno je da je Aleks prostitutka i da si ti 'sporogonja'. Tačno je da ženiš i dovodiš kući smeće i otpad koji su svi jahali. To je činjenica, a ovo da sam ja nešto u zatvoru to su izmišljene priče hejtera koji oni vrte u krug", poručio je Golubović.