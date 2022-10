"20 GODINA SAM GOVORILA DA JE NAJLEPŠI!" Zaljubljena voditeljka priznala SVE posle razvoda - Živeli smo u komšiluku...

Marija Veljković ne krije koliko je srećna i zaljubljena u Rastka Jankovića, s kojim je uplovila u vezu nakon razvoda.

Izvor: Instagram/mare.veljkovic

Voditeljka "Slagalice" Marija Veljković i glumac Rastko Janković nedavno su potvrdili da su u ljubavnoj vezi i više ne kriju sreću što su se pronašli, a sada su oboje ispričali i neke detalje u vezi sa tim kako su se zavoleli. Kažu da je od prvog dana u njihovom odnosu sve čisto kao suza i da uživaju u zaljubljenosti.

Marija se prošle godine razvela od supruga s kojim ima troje dece, a na Instagramu je objavila prvu zajedničku fotografiju s Rastkom početkom septembra.

"Marija Veljković je moja cura. Mi smo zajedno, sve je u redu. Ljubim je i obožavam i tu sam joj kao podrška. Mi imamo odnos iz osamdesetih, taj šmekerski odnos, šmekersko-džentlmensku varijantu", rekao je glumac nedavno u emisiji "Prvi red" na K1 televiziji.

"Imala sam sreće da sretnem Rastka. Postoji priča u koju su upućeni svi moji prijatelji. Od studentskih dana sam govorila da je on najlepši srpski glumac", priznala je Marija sada u intervjuu, a on se našalio kako sigurno misli na njega u ulozi sveštenika u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

"Iz ove perspektive to više nije toliko bitno, jer do izražaja dolaze njegove divne osobine, pre svega što je častan, pošten, pravo srce, ali činjenica je da sam dvadeset godina tvrdila da je najlepši. Naravno, nikada to nisam pričala u intervjuima, jer nije pametno pominjati ljude odavde koji mogu da pročitaju. (smeh) Zanimljivo je da smo živeli u komšiluku, a nismo se sreli sve do pre tri godine. Upoznali smo se na rođendanu njegovog kuma, a mog kolege Đorđa Davida. Međutim, tada se ništa sem upoznavanja nije desilo, jer je svako imao svoj život, pa to i nije imalo neke veze sa našom pričom", rekla je voditeljka, ali nisu želeli da otkriju koliko je vremena prošlo od susreta do objave na Instagramu.

"To je tajna. Jednostavno, u nekom trenutku dogovorili smo se da se fotografija pojavi. Mediji su stvarno bili korektni prema nama, a ako ćemo iskreno, i nije bilo materijala za neke intrigantne priče. Kod nas je sve čisto, bez ikakvih skandala", poručio je Rastko, a Marija je rekla:

"Tako je od prvog dana. Bilo bi jednostavnije kad bismo svi vodili računa o svojoj ljubavi ili životu bez ljubavi, zavisi kako birate. Ja sam imala sreću, pa sam našla ljubav. Naravno, divno je kada se dvoje ljudi nekim čudom spoje, ali nije bitna samo ona čuvena hemija, već i da ste jedno drugom prijatelj, podrška i savetnik".

"Meni je ovo bila prva ljubav posle svega. U nju sam bila sigurna, ali razmišljala sam kako će deca reagovati. Međutim, on je toliko divan prema njima, da ga obožavaju", otkrila je voditeljka, a glumac je rekao da tu nema velike filozofije: "Treba shvatiti da su deca mali ljudi sa kojima nema foliranja, ali ni dodvoravanja".