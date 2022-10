NATJERALI SU ME DA RASKINEM S NJOM JER JE HRVATICA! Pjevač u SUZAMA - Ostavio sam je zbog BABE I DEDE

Bivši učesnik takmičenja "Zvezde Granda" u vezi je s koleginicom iz Hrvatske, a njihova ljubavna priča ima velike prepreke kojima oni hrabro prkose.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pjevač Bojan Pavlović i Nikolina Pelalić započeli su ljubavnu romansu prije nekoliko godina kada su stupili u vezu, ali je zbog neodobravanja njihovih porodica ona ubrzo pukla. Nikolina se udala za drugog čovjeka, dobila djete s njim, ali nako nekog vremena ljubav je pobjedila, te je par ponovo zajedno. Međutim, problemi i dalje nisu riješeni.

"Ta djevojka je život moj. Ne znam kako da kažem pred svim ovim ljudima ovdje. Najviše se osporava zato što je ona Hrvatica, to je jedna duga priča koju ću sigurno ispričati jednom. Ona je prije naše veze bila udata. Mi smo bili u vezi pre 6 godina, dugo smo bili zajedno, ali je to klinačka ljubav. Raskinuli smo zbog mojih babe i dede, ja potičem iz patrijahalne porodice, to nije bilo prihvaćeno", ispričao je Bojan i dodao:

"Nažalost, ja sam ih tada poslušao, nisam želio, ali sam bio natjeran. Mnogo mi je teško kada pričam o tome. Uskratili su mi nju, a ja sam je volio mnogo. Sada nisam pod velikim uticajem porodice, ali se njihovo mišljenje nije promenilo".

Pjevač je sa suzama u očima govorio o odnosu sa članovima svoje porodice. Kako kaže, oni i dalje ne prihvataju njihovu vezu, ali on nema nameru da odustane od nje.

"Sa majkom i bratom jesam u kontaktu. Shvatam ja to da oni brinu, ali kada vide osmjeh kod mene na licu i da sam srećan, volio bih da je prihvate. Ne znam da li će se to ikada desiti, možda da, možda ne", poručio je pjevač i istakao da njihovu vezu ne sabotira samo njegova porodica, već i familija njegove djevojke, jer ona već ima jedan brak iza sebe.

"Sa njene strane postoji taj jedan brak koji je imala, dobila je i djete. Naša ljubav je vječna i mislim da nas niko neće rastaviti. Mi smo krojači naše sreće", rekao je Bojan u emisiji "Grand Magazin".

Bojan na svom Instagramu nerjetko objavljuje fotografije s Nikolinom, a ispod jedne od njih je poručio: "Možda mi sjutra sude zbog tebe ljudi, al' neće Bog".