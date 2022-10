AGRESIVNA LUDAČA DA MI UZME DIJETE?! Bukti rat između Miljane i Ivanove djevojke!

Miljana Kulić i vjerenica Ivana Marinkovića žestoko su zaratile nakon njihovog susreta pred kamerama Zadruge.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/Instagram/helen_of_troj

I bivša i buduća učesnica Zadruge Miljana Kulić i aktuelni zadrugar Ivan Marinković, sreli su se u rijaltiju i zaratili, a nakon toga je napolju nastao pravi haos, jer se umiješala i Marinkovićeva djevojka Jelena Ilić.

Miljana je rekla da Ivan nije otac njenog djeteta, te da je na papirima upisano NN lice, a Marinković je pred kamerama ispričao svoju verziju priče o odnosu s porodicom Kulić. Njegova vjerenica se prije toga oglasila i "zaprijetila" Miljani da će insistirati da Ivan traži starateljstvo nad sinom Željkom, a sada joj je stigao i odgovor.

"Ko da ga uzme?! Agresivna ludača, koja priča nepovezano i treba da se liječi u psihijatrijskoj ustanovi 'Laza Lazarević'?! Kako neko ko tuče svakog ko mu padne šaka može da mi uzme dijete?! Ivan nije ni upisan kao Željkov tata u papirima, pa ne može ni da traži starateljstvo! Željku je otac NN lice, a on je samo donor sperme. Ni ne razmišljam o tom čovjeku, osim kad pogledam u svog sina, jer mnogo liči na njega", rekla je Miljana, a Jelena joj je uzvratila.

"Šokirana sam da neko ko je proveo pola života u psihijatrijskoj ustanovi nekoga naziva ludim?! Neko ko sahranjuje živog čovjeka na groblju jer ju je ostavio, i snima sve to, da neko ko abortira nekoliko puta godišnje bez imalo savjesti, dok joj roditelji aplaudiraju. Ona je bankomat sopstvenim roditeljima i umjesto u ustanovu za liječenje, pošalju je da smanji želudac i smrša da bi nastavila... Da ne pričam o tome da tuče ljude štiklama u svakoj sezoni, vrši nuždu gdje god stigne i na kraju juri za muškarcima i plaća ih za usluge, pa se u pauzi sjeti da je majka?! Tuče se i vrijeđa sa sopstvenom majkom na televiziji?! Javnost je, nažalost, tješi kako je super, jer donosi gledanost i klikove, ali oni su porodica bez savjesti, a mnogo su opomena imali u posljednje vrijeme da nešto ne rade dobro. To ih izgleda nije natjeralo da se opamete. Zakon postoji i DNK analiza i sve može da se dokaže. Zakon i država su to regulisali, a ne Kulići", poručila je Jelena.