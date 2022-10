IZNJELA SAV PRLJAV VEŠ I ZAPRIJETILA MU TUŽBOM! Pjevačica uzvratila bivšem mužu na skandalozne prozivke - Imam DOKAZE!

Ivana Šašić je uzvratila bivšem suprugu Bojanu na prozivke.

Izvor: Instagram/ivanasasic1

Pjevačica Ivana Šašić je uzvratila bivšem suprugu Bojanu Simiću na silne prozivke koje je iznio na njen račun. Razveli su se u avgustu ove godine, nakon što je ona saznala za njegovu prevaru, a sada je u javnost iznjet i njihov prljav veš.

Kako je Ivana sada otkrila, zbog svega što je ispričao o njoj, pokrenuće sudski postupak protiv bivšeg muža.

"Za sve što je moj bivši muž izrekao o meni, ide tužba! Njemu se izgleda ostvario životni san, da bude dio javnog svijeta i tih nekih priča. Uvek je želio da bude viđen i bude popularan, a da bi to mogao, treba da ima zanimanje, kvalitete, da posjeduje nešto u životu da bi mogao da stane uz neke ljude. Molio me je da uđe sa mnom u četvrtu sezonu Zadruge, tada sam ja ušla da vratim dugove. Javnost će vidjeti ko je on i kakav, a ja za sve što budem govorila imam dokaze", rekla je pjevačica.

Dok Bojan tvrdi da su se njih dvoje ljubili u jednom kafiću nakon što su se razveli i da to može dokazati snimcima sa sigurnosnih kamera, Ivana Šašić to demantuje.

"Nismo se ljubili. Mogu da vrate kamere iz kafića, slobodno. Ako neko nasrće na tebe da te poljubi pred nekim, neko ima obraz da se ne blamira", poručila je Ivana. Izjavio je i da ona nema "neko veliko ime" na našoj javnoj sceni, pa da se na njega poziva, već da joj je on "završavao stvari" na domaćoj estradi.

Izvor: MakeAGIF/YouTube/Grand Koktel Tv Grand

"Ne reagujem na tu njegovu priču. Nema veze da li sam veliko ime ili ne, jer ja radim svakog dana i jako lijepo živim od svog posla. Ne treba mi veliko ime, najbitnije mi je da radim svakog dana. A čime se on bavi i od čega živi on, to je najbolje da pitate njega", izjavila je.

Osim navedenog, Bojan je istakao da je sada srećan što sa Ivanom nema djete, jer je vidio kakav je čovjek i da, sa takvom ženom, "ni kamen ne bi imao, a ne djete".

"I za to postoje dokazi. Ja imam dvoje djece, a ako nije želio on djete sa mnom, ne znam stvarno zašto smo išli u Valjevo da se raspitujemo za vantjelesnu oplodnju, da radimo analize? I za to imam dokaz. I do koga je, do mene ili do njega? Išli smo na vantjelesnu oplodnju, imali preglede, nije da nije htio, već nije mogao! Po papirima koje ja imam, on je taj koji nije mogao", tvrdi Ivana Šašić.