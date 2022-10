"LJUDI NEMAJU OBZIRA" - Isak Šabanović stekao veliku slavu i otkrio šta mu smeta: Ne treba ja da pitam nekoga za duet!

Isak Šabanović stekao je veliku slavu nakon učešća u takmičenju Zvezde Granda, a sada je otkrio šta mu najviše smeta kod popularnosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rok pevač Isak Šabanović nedavno je raskinuo s pevačicom Aleksandrom Mladenović, nakon čega se vratio starim navikama, a sada je otkrio da ima mnogo obožavateljki, kao i da mu je slava prilično smetala dok se nije navikao.

S obzirom na slavu koju je stekao za kratko vreme, osim posla, pevaču ne manjka ni obožavateljki, ali jedna stvar ga nervira.

"Sada se dobro branim od njih. Donekle sam se navikao na popularnost, zapravo sam naučio kako da se ponašam u stvari. Malo mi je došlo do mozga sve, ali nemam u glavi da sam ja neka zvezda. Mada jedino što mi smeta je kada sam u centru pažnje i dođem negde gledaju me i ako se nakašljem, eto malo mi to smeta. Naravno, dođu ljudi da se slikaju, ali često nemaju obzira, priđu mi dok jedem, dok su mi puna usta. Sve u svemu mnogo mi je trebalo da se naviknem, ali sada se opuštam maksimalno i hoću da živim", rekao je Šabanović, pa otkrio sa kim od kolega bi voleo da snimi duet.

"Stvarno ne znam…Ne bih previše eksperimentisao i ja mislim da u ovoj situaciji nisam ja taj koji treba da pita nekog za duet. To nije lažna skromnost, ali ko sam ja da pitam, a ako mene neko pita od ovih većih i starijih kolega i zvezdi, zašto ne bih. Ili rok, ali može i narodnjak neki, tipa pesme 'Jorgovani' i 'Lopov, lopova'", završio je Isak.

Aleksandra Mladenović je jednom prilikom progovorila o raskidu s Isakom i poručila da je jako povređena.

Ovako su izgledali dok su bili u ljubavi: