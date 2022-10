"AKO GLEDATE OVAJ VIDEO, ZNAČI DA SAM MRTAV": Jeziva poruka ruskog repera - nije hteo u rat, pa izvršio samoubistvo

Popularni ruski reper je imao samo 27 godina kada je skočio u smrt

Izvor: Instagram/mrwalkie

Ruski reper Voki (27) izvršio je samoubistvo nakon što je dobio poziv za mobilizaciju. Muzičar koji se protivio agresiji je skočio sa krova zgrade nakon što je naređeno da se prijavi u vojni odsek, uzme opremu i krene u rat protiv Ukrajine.

Voki je pre stravičnog čina snimio video u kojem je obavestio javnost da se protivi ratu i da neće "da nosi na duši nekog nevinog čoveka", a potom saopštio i da će umesto tuđeg, oduzeti sopstveni život.

"Ako gledate ovaj video, to znači da više nisam živ. Ne mogu da nosim greh ubistva na mojoj duši. Ne želim to. Ne želim da ubijam za ideale. Biram da budem deo istorije - ali kao čovek koji nije podržao to što se dešava. Ja nisam spreman da uzmem oružje i ubijam ljude", rekao je Voki u potresnom videu u kojem se izvinio porodici i prijatelima zbog onoga što će učiniti.

Izvor: TMZ screenshot

Reper je služio vojni rok u ruskoj vojci zbog čega je dobio poziv za mobilizaciju. Rekao je da je pokušao da izbegne odlazak u rat, ali da je ruska vojska bila "napopustljiva". Voki je nedugo nakon objavljivanja videa skočio sa zgrade i preminuo na licu mesta.