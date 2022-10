NAKON RAZVODA DOBILA VILU, A U KAKVIM SU ODNOSIMA ZAPRAVO?! Lukas progovorio o bivšoj: "Nismo se svađali da se mirimo!"

Aca Lukas komentarisao odnos sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Aca Lukas privodi kraju priprem za svoj veliki koncert koji ćeodržati na svoj rođendan, a publika uz vliku dozu nestrpljenja jedva čeka da sa njim zapeva najveće hitove i ludo se provedu u Štark areni.

Kako je zbog koncerta još češće prisutan u medijima, kada je on u pitanju uvek se "provuče" i neko pitanje o privatnom životu. I sam pevač neretko i otvorno priča o svim dešavanjima, a sada s još jednom dotakao svoje bivše supruge Sonje Vuksanović.

"Trebala bi mi cela emisija da pričam o tome. Nijedan moj brak nije bio neuspešan, imam četvoro dece iz tri braka, tako da ne mogu da kažem da su neuspešni. Funkcionisali smo dok smo funkcionisali, posle toga nije išlo i to je to. I dalje verujem u brak, verujem i u samostalan život van braka, verujem u ljubav... U sve verujem! Ne mogu kategorički da kažem da se neću zaljubiti u ovim mojim godinama, ali mogu da kažem da ne bi trebalo, šta će mi to... Imam lep život, okružen sam decom, imam posla, ima naravno i nekih avantura, ali to ne može da se kontroliše, to se desi ili se ne desi", iskren je folker.

"To me svi pitaju, šta god da kažem, novinari će napisati da sam u svađi sa Sonjom ili će napisati da smo se pomirli, da se sutra ponovo venčavamo... Šta znači pomiriti? Mi imamo super odnose, nismo se svađali da bi se mirili. Između nas je sve super. Uvek kod mene ima mesta za porodicu, pa i na koncertu, ko god dođe, dobrodošao je", zaključuje Aca Lukas u emisiji "Premijera vikend specijal".

Podsetimo, Aca Lukas se nakon razvoda od supruge Sonje Vuksanović, preselio u stan na Voždovcu, dok su njegova bivša i ćerka ostale da žive u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi.

Ovako izgleda vila u kojoj Sonja živi: