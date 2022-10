BILO ME JE SRAMOTA! Slavko Štimac otkrio pozadinu čuvene scene iz "Varljivog leta" - o ovome nikada nije govorio!

Slavko Štimac komentarisao scenu iz filma "Varljivo leto" koja se i danas prepričava.

Čuvenog glumca Slavka Štimca publika vrlo dobro pamti, između ostalog i po čuvenoj sceni sa Jagodinkom Simonović iz filma "Varljivo leto '68". Publika i danas ovaj film gleda sa oduševljenjem i uz mnogo smeha, a Štimac je sada ogolio dušu i progovorio o detaljima o kojima je do sada ćutao.

Jedna od najupamćenijih delova iz filma je upravo "Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi" u kojoj hvata za grudi lepu pekarku Jagodinku Simonović. Ova scena je jedna od najpoznatijih iz srpske kinematografije, a malo njih zna da se glumac iste veoma stideo.

"Sve te ljubavne scene mi uopšte ne prijaju, ne volim da ih snimam i to nema nikakve veze od izbora partnerki u filmu ili seriji u kojima glumim. Jednostavno, kada nema neke hemije, nema potrebe za takvim scenama", započeo je.

"Konkretno, ta scena sa Jagodinkom ispala je onako kako sam i očekivao. To je očigledno ono što sve najviše i zanima. Mene lično je bilo sramota da sebe kasnije gledam u toj sceni, ali to je gluma, na to se naviknete kroz vreme", rekao je Štimac kroz smeh.

