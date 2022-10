Kristijan Golubović diskvalifikovan je iz Zadruge, a sada se oglasila i njegova vjerenica Kristina Spalević.

Izvor: MONDO screenshot/YouTube/Zadruga Official

Nakon brutalnog okršaja u Zadruzi, kada su Kristijan Golubović i Emil Kamenov ispesničili Uroša Ćertića, produkcija je hitno donijela odluku da obojica budu momentalno diskvalifikovani.

Golubovića i Kamenova je u Šimanovcima dočekala policija, te odvezla u stanicu, a nakon hapšenja oglasila se Kristijanova vjerenica Kristina Spalević, koja je u šestom mjesecu trudnoće. Ona je takođe sačekala izbačenog takmičara, pozdravila se sa njim i ispratila ga u policijski automobil.

"Upravo sam krenula po Kristijana, ponosna sam i uopšte nisam razočarana u njega. Razumijem čelnike zašto su donijeli ovakvu odluku, ali bih voljela da su isto, ravnopravno donijeli istu odluku i za Ćertića, ali dobro, ne bih se mješala u to. Kristijan je još jednom pokazao da je u stanju da rizikuje sve svoje zarad neke pravde, možda čak i sulude i za osobe koje to ne zaslužuju, ali on je takav. Evo idem po njega i to je to! Ništa mu ne zamijeram, jedva čekam da ga vidim!", rekla je Spalevićeva.

Vidi opis PONOSNA SAM NA KRISTIJANA, NIJE ME RAZOČARAO! Prvo oglašavanje Golubovićeve vjerenice! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kristina_spalevic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ATA Images Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: ATA Images Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/Instagram/kristijan.krile_official Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/kristina_spalevic Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/kristina_spalevic/printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/kristina_spalevic/printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Podsjetimo, Kristijan Golubović i Emil Bugarin brutalno su izudarali Uroša Ćertića nakon "Zadrugovizije", a snimak jezivog nasilja obišao je sve društvene mreže i zapanjio čitav region. Ukućani su zapomagali i vrištali dok je obezbjeđenje smirivalo situaciju, a ubrzo je stigla i odluka produkcije - Veliki šef odlučio je da obojica budu diskvalifikovani iz rijalitija.

Pogledajte snimak tuče: