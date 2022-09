MORALA SAM DA POTPIŠEM DA NEĆU IZVRŠITI SAMOUBISTVO! Sandra Rešić otkrila šta joj se sve izdešavalo poslije Zadruge!

Sandra Rešić više ne planira u rijaliti, a nedavno je doživjela iskustvo koje će zauvijek pamtiti.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Otkako je izašla iz Zadruge, pjevačica Sandra Rešić se vratila starim obavezama, pa redovno nastupa, a objavila je i novu pjesmu za čiji spot je angažovala Stefana Karića. Ćerka pokojnog Nina Rešića otkrila je neke detalje sa snimanja, ali se i prisjetila rijalitija u kojem je svašta preživjela.

"Svega je bilo! Znaš kako, imala sam pre par godina medijski linč vezano baš za tu priču da mi Nino nije otac, ali ne pada mi to više teško. Navikla sam na te priče, ogugla sam na sva ta vrijeđanja i te budalaštine, mada se to više i ne dešava na društvenim mrežama, već samo od pojedinih ljudi. Ja im samo kažem da mi ne diraju majku! Mene mogu, mogu da me nazivaju svakojakim imenima, da li sam nečija ćerka ili nisam... Vjeruj mi da me više ne zanima niti bilo kome šta dokazujem. Ne tužim nikoga, ne interesuje me! Ali ko mi dirne Cicu... Nema tu tužbe, biće tu nešto drugo! Šalim se", poručila je Sandra u emisiji "Amidži šou", pa se osvrnula na snimanje spota za pjesmu "Prerano", koju je objavila prije dvije nedelje.

"To je zgrada CIP, razne neke dozvole i papire smo morali da potpisujemo za tu lokaciju. Trebalo je nas troje da se popnemo gore, morala sam da potpišem da neću da izvršim samoubistvo, da neću da skočim namjerno. Dosta smo platili to, tako da im ni taj potpis da sam skočila ne bi značio, osim što su uzeli pare. Bilo je to fenomenalno iskustvo, dok se, recimo, moj dragi reditelj Dejan Milićević katastrofalno proveo zbog visine, sve vrijeme je bio iza nekog stuba i drhtao", ispričala je Sandra.

