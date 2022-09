PJEVALA BREDU PITU, A ŽIVJELA U IZNAJMLJENOM STANU OD 25 KVADRATA: Maja priznala i da je u Americi izgubila TRI BEBE

Pjevačica Maja Nikolić se vratila u Srbiju iz Amerike nakon komplikacija sa trudnoćom.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pjevačica Maja Nikolić (47), mama sinova Novaka (25) dobila u braku sa muzičarem Mirkom Šćepanovićem i Lazara (15) kojeg je rodila drugom suprugu Vuku Kandiću, otkrila je da bi, da nije bilo greške ljekara u Americi, danas imala petoro djece.

"Da je bilo božje volje, danas bih imala petoro djece! Imala sam tri spontana pobačaja prije nego što sam dobila Lazara. Za to krivim američke ljekare jer su sva tri puta napravili grešku! U to vreme sam živjela u San Dijegu i trudnoće sam vodila u bolnici u tom gradu. Redovno sam davala krv na analizu i išla na ultrazvuk. Kada bi stigli rezultati, lekari bi mi govorili da je sve u redu, a nije bilo. Nisam primala prave terapije i izgubila sam bebe", rekla je Maja i dodala da je zbog američkih ljekara umalo i ona sama izgubila život:

"Doktori su mi napisali da mi trudnoća nije rizična, da je beba zdrava i rekli da bez problema mogu da letim avionom. Zato sam odlučila da odem u Beograd i vidim porodicu i prijatelje. Uvjerena da će sve biti u redu, ukrcala sam se na let. Neposredno prije nego što je trebalo da sletim u Beograd, pukao mi je vodenjak i krenule su komplikacije! Srce mi je dva puta stalo u avionu, stjuardese su me oživljavale defibrilatorom".

Čim je avion sletio u Beograd, hitna pomoć je Nikolićevu odvezla u bolnicu "Narodni front".

"Tu su mi spasli život! Doktori su utvrdili da sam imala vanmateričnu trudnoću, što je veoma opasno. Američki ljekari to nisu primijetili ili mi nisu rekli! Zahvalna sam tadašnjoj načelnici bolnice Branki Nikolić, koja mi je pomogla u najtežim trenucima".

Maja je uprkos drami kroz koju je prošla bila uporna da sa tadašnjim suprugom Vukom Kandićem dobije dijete.

"I pored toga što sam mogla da umrem, nisam odustajala. Drugog sina Lazara rodila sam 2006. godine. Vratila sam se iz Amerike u Srbiju da bih se porodila s njim i ostala ovde. Velika želja mi je bila da dobijem i ćerku, ali mi se to nije ostvarilo. I dalje to želim, ali mislim da u ovim godinama to nije moguće".

Period koji je provela u Americi ne pamti samo po ružnom. Prije nego što je u Los Anđelesu upoznala biznismena Vuka Kandića, pokušala je da ostvari san o svjetskoj karijeri.

"Kada sam stigla u Los Anđeles, živela sam u malom iznajmljenom studiju od 25 kvadrata u Holivudu. Kiriju sam plaćala 1.275 dolara mjesečno. U njemu sam provela skoro dvije godine, jer su veći stanovi tamo veoma skupi. Zarađivala sam pjevajući u restoranu koji je držao naš čovek Dobrivoje Tanasijević. Izvodila sam džez i za sat vremena pjevanja zarađivala 1.000 dolara", priča Maja, koja je upoznala mnoge svjetske zvijezde:

"Taj restoran važi za jedan od najprestižnijih i najboljih u Holivudu. U "Dan Tani" nije mogao da ruča svako jer je hrana veoma skupa. Zbog toga su tamo uglavnom dolazile holivudske zvijezde. Upoznala sam Anđelinu Džoli, Brusa Vilisa, Breda Pita i Džordža Klunija. Srela sam i Demi Mur! Išle smo kod iste instruktorke joge u Los Anđelesu. Demi me je oduševila jer je skroz opuštena i normalna žena".