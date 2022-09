DEJAN DRAGOJEVIĆ PJENI NA ZADRUGARE ZBOG ALEKS! Opleo po Kristijanu, pa urnisao Maju i Takija! HAOS U NAJAVI

Pobjednik pete sezone najgledanijeg rijalitija "Zadruga", Dejan Dragojević opelo je po zadrugarima zbog njegove djevojke Aleksandre NIkolić.

Izvor: Kurir

Taki je rekao da ga je kontaktirao Majin advokat i pošto se nisi izvinio Maji Marinković da ćeš dobiti tužbu. Kako to komentarišeš i da li to znači da ideš na sud sa Marinkovićima?

- Očigledno Marinkovićevima fale pare, pa misle da se tuže i da će tako lako doći do para. Očigledno ona uzgajivačnica pasa ne ide dobro, a ovog psa što je pogrešno odgojio i poslao u rijaliti, ne znam šta bih komentarisao.

Da li ćeš da im uzvratiš tužbom?

- Nemam šta da uzvraćam. Ako ćemo da gledamo njegovo roditeljstvo i za šta me je tužio, ako tako odgaja pse, bavi se biznisima, ne ide mu od ruke. Mora da tuži prvo Kristijana koji je rekao da Maja nije bila samo sa Takijem i Zolu koji je rekao da je Taki vodi na s*ksualne avanture i Milica je rekla indirektno u emisiji nešto slično. Mora sa svima da se pozabvai. Ja mogu da se pozabavim da tužim Maju za ono što je rekla za Aleksandru i Aleksandrinu mamu bez ikakvih dokaza i argumenata. Možemo da se tužimo 100 godina, svako ima za šta da se uhvati.

Aleks je sinoć rekla da misli da ti teško padaju situacije kad se svađa i da se sigurno mnogo nerviraš, pa kako ti padaju sve te situacije?

- Volim kad se svađa. Pada mi teško kad vidim da je ostala bez hrane i da joj kradu hranu, ona je žensko. To što se ne dodvorava drugima samo da bi bila dobra i ne bi je napadali. Mislim da je posebna i specifična i za to treba da bude nagrađena. Dosta njih se druži na silu samo da bi jeli i pili, a ona ostane bez hrane jer je rekla svoje mišljenje.

Danas je baš plakala u ekonomskom dvorištu jer su je pokrali, da li si ispratio to?

- To sam sad vidio. Nisam ispratio ko je pokrada, ali očigledno je da je ne mogu ništa riječima, pa je pokradaju. Kako drugačije uništiti protivnika nego ga ostaviti gladnim? Moraš nešto da pojedeš da bi funkcionisao.

Prošle sezone si joj zamerao svađanje i želeo si da ona izbegne sukobe. Da li si ponosan kako se bori ove sezone?

- Da, ponosam sam i mislim da treba samo pun gas.

Kako komentarišeš muške sukobe u Bijeloj kući, Ivan, Miljan, Uroš i Kristijan? Ko ti je najispravniji?

- Ja sam uvijek govorio da je Ivan, kakav god, broj jedan. Svađao se sa Aleksandrom ili ne, on je rijaliti maher i mislim da će dobro da se kotira i iznad svih njih je. Oni hoće da ugase i njega i Aleksandru, jaki su na rečima, druge to ubije jer su jaki na rukama, pa hoće na silu to da ugase.

Miljan je sinoć dobacio Aleksanadri i Milici da im Ivan Marinković glumi mentora, kako to komentarišeš?

- Ne mogu da prihvate da se tri, po mom mišljenju, najjače osobe, Aleksandra, Ivan i Milica, drže zajedno i da se druže, pričaju i komuniciraju. Zato se Miljan druži sa Mikijem, pa slušaju Kristijanove besjede, kako je sam na sebi izvršio atentan, pa i vaskrsao. Mogu to da slušaju muškarčine, pa kad vide tri osobe koje nisu fizički spremne, ali su mentalne mnogo jače, to im smeta. To je mentalna borba, a ne fizička. Ring je napolju.

Kristijan je rekao da Aleks samo traži da se uda za kupusara.

- Šta da pričam o seoskoj vucibatini koja se dokopala Beograda. U suštini komentarisao je da će da me isjecka i baci na roštilj, teško, jer videli smo kako je u konfliktu sa Urošem njega napao sa strane, takav mangup. Što se tiče Kristijana mislim da mu bolje stoje čarape, suknjica i perika. Dve Kristine su u vezi.