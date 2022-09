DEVOJKU MU URNIŠU U ZADRUZI, A ON SE HVALI BOGATSTVOM! Dejan otkrio šta su mu sve POKLONILI - "Kola su ozbiljna stvar"!

Dejan Dragojević se hvali dok Aleksandru urnišu u Zadruzi!

Izvor: Kurir

Dejan Dragojević uživa u životu dok mu je devojka Aleksandra Nikolić u Zadruzi, gde je na meti Kristijana Golubovića! Dok najpoznatiji rijaliti kriminalac tvrdi da su se "petorica iživljavala na Aleksandri kada su je iznajmila za provod", Dejan ne haje već se hvali poklonima koje dobila od fanova.

"Dobio sam letovanje, dron, sat, kameru. Ja sam njima rekao da meni to stvarno ne treba, ali one se vređaju ako ja to ne prihvatim", istakao je on.

"

Često u mamin lokal pošalju poklone i šta ja u tom momentu da radim, da bacim, ne pada mi na pamet. Hteli su kola da mi kupe, ali ja to stvarno ne mogu da prihvatim, to su već ozbiljne stvari", dodao je on. Pogledajte Dejanove i Aleksandrine slike pre njenog ulaska u Zadrugu 6!