ALEKSANDRI JE STAVIO PRISLUŠKIVAČ I TJERAO JE DA ABORTIRA: Maja razvezala jezik o Peci Raspopoviću - "On je psiho!"

Maja Marinković otkrila detalje veze sa suprugom Aleksandre Subotić

Izvor: TV Pink / screenshot

Maja Marinković sedjela je za crnim stolom sa Kristijanom Golubovićem, gdje je nastavila sa pričom o raskidu sa Petrom Pecom Raspopovićem, kog je preotela od svoje drugarice Aleksandre Subotić.

"To jeste trajalo nekoliko mjeseci i više nego što treba. Ona je meni istu priču pričala, kako non-stop ide u drugi stan, pa se posvađaju i on pobegne. Nešto je kliknulo to, je**ga desilo se", pričala je Maja, da bi je Kristijan pitao: "I počeli ste da se zabavljate. Je l' se to dogodilo u vodi".

Nije. Ona mi je pričala da je terao da abortira. Stavio joj je prisluškivač, psiho bre! Onda je ona zatrudnjela. On joj rekao da abortira, ona nije htela i eto ti. Gori su dvesta puta od mene, a ja ispadnem grbava", rekla je Maja, govoreći da je Peca ljubomoran i da je prisluškivao Subotićku "jer je sumnjao nešto", da bi potom rekla da je njegovu ljubomoru osjetila i na svojoj koži.

"Čovek je bolesnik. Sve mu smeta, zatvorio me u četiri zida. Ma koji Janjuš, ovaj je tata. Ni jednu scenu nisam napravila", pričala je Maja.

Poslušajte razgovor: