POZIRALA SA MIMOM, PA OTKRILA SVE O INTIMNIM SCENAMA! Iva Grgurić spremna na sve - "Volela bih da to bude ZA STALNO!"

Iva Grgurić progovorila o ulozi u filmu u kojem će zaigrati sa Mimom Karadžićem.

Izvor: Instagram/iva_grguric_official

Iva Grgurić nedavno je pokrenula lavinu rekacija kada je objavila fotku sa glumcem Mimom Karadžićem i otkrila da je dobila ulogu u filmu u kojem će kadar deliti upravo sa njim.

Nekadašnja voditeljka i pobednica Zadruge ne krije koliko je srećna zbog novog zanimanja, a kako je priznala volela bi da gluma bude njen životni poziv. Iva je sada prvi put za medije progovorila o projektu na kojem radi i otkrila sve detalje:

"Kada su me pozvali da radim film, nisam bila previše iznenađena jer sam to oduvek želela i odmah sam pristala. Sa elanom sam potpisala ugovor kada sam čula koji će sve glumci glumiti, radi se zaista o velikim profesionalcima i vrhunskim umetnicima. Mima Karadžić je jedan od njih, a ostale za sada ne bih otkrivala. S radošću sam se odazvala i sada sam na snimanju. Trebalo bi da završimo s pripremama do kraja meseca, a plan je da film izađe sledeće godine", kazala je Iva i otkrila kakvu je ulogu dobila:

"Nije mi bilo teško da se pronađem u ulozi jer je lik koji glumim veoma sličan meni. U filmu ću se takođe zvati Iva. Ona ima dečka u filmu. Generalno, ja u ulogu ulazim vrlo profesionalno. Koje god scene od mene da se zahtevaju, odrađujem ih kao prava, profesionalna glumica, čak i eksplicitne. Mislim da imam taj prirodni talenat što se tiče glume i da meni nijedna scena ne predstavlja problem. Ako sam se snašla u Zadruzi, meni je gluma u malom prstu za film. Volela bih da to bude moje stalno zanimanje", rekla je.

Na pitanje da li će se u ovom filmu samo ljubiti s dečkom ili ćemo možda videti neke intimnije scene, ona je kratko odgovorila:

"O tome ne smem da pričam."

Iva je otkrila i kako se snašla na snimanjima, te priznala da nimalo nije bila uplašena.

"Uopšte nisam bila uplašena, ponašala sam se kao da se bavim glumom godinama. Dani na setu su prolazili pozitivno, sa puno smeha. Nije mi bilo teško da po nekoliko puta ponavljam istu scenu, jer je sve bilo u nekom pozitivnom vajbu, čak i kada snimanje traje po 13 sati", zaključila je.

