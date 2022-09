ON JE MOJ BLAM VEKA! Sandra Rešić progovorila o propalim ljubavima i hejterima: Neka pišu šta hoće, samo ću se NASMEJATI

Sandra Rešić se osvrnula na prethodni period svog života i priznala kako se nosi s negativnim komentarima.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Bivša učesnica Zadruge i pevačica Sandra Rešić vratila se muzičkoj karijeri nakon učešća u rijalitiju, a sada se osvrnula na negativne komentare koje i dalje dobija, ali kaže da je naučila da se nosi s njima.

"Ljudi su pre rijalitija imali drugačiju sliku o meni, kao da sam nadžak baba, da prkosi svima. Inače, ja ne volim negativne ljude, one koji su depresivni i koji me umaraju, volim da se uvek smejem. Ja sam u rijalitiju naučila da me baš ništa ne zanima, osim moje porodice i najbližih ljudi. Puno sam godina provela u Grandu i ne postoji stvar koju nisu napisali ili rekli kako bi me uvredili. Još dok sam se takmičila u Zvezdama Granda nailazila sam na negativne komentare vezane za mog pokojnog oca. Ljudi su me vređali i svašta su mi pisali na društvenim mrežama, tada sam to sve prevazišla, a sada sam sve to samo nadogradila i učvrstila, više me ne tangira. Mogu da mi pišu šta hoće, ja ću se na sve samo nasmejati. Mislim da sam dosta sazrela za sve ove godine", rekla je Sandra, koja je nakon izlaska iz rijalitija liniju dovela do savršenstva, pa je otkrila i kako.

"Trening definitvno nije, jer ne treniram, a nije ni ljubav. Zaslužno je sve po malo, malo dijeta, malo psihički momenat, malo spavanja, malo svega u rijalitiju. Sve što radim, radim profesionalno, disciplinovana sam, pa sam takva bila u rijalitiju, učestvovala sam u svemu. Mene sekiracija, druže, prepolovi", izjavila je pevačica koja je u rijalitiju imala dve ljubavne veze, a danas priznaje da bi neke momente vrlo rado izbrisala iz života.

"Ne bih to nazvala blamom u ljubavi, moje emocije su bile iskrene, o drugoj strani ne želim da pričam, to sam prestala davno. Išla sam srcem, uradila sam šta sam uradila, jer sam htela, pa makar i trajalo i dva dana, i kada pogledam ne kajem se, jer sam bila iskrena. A kao svoj najveći blam navešću jednog učesnika Marka Osmakčića, volela bih da ga izbrišem iz svog CV-a, to je zaista blam veka", s osmehom je poručila Sandra Rešić, koja danas izgleda ovako: