POKUŠALA SAM TO DA SAKRIJEM OD DECE! Šakira PRVI PUT o razvodu i preljubi - pevačica prekinula ćutnju, ovo su DETALJI!

Šakira se konačno oglasila o razvodu i aferi njenog supruga Žerara Pikea.

Izvor: Profimedia

Čitav svet danima je brujao o navodima da se pevačica Šakira i fudbaler Žerar Pike razvode nakon deset godina braka i dvoje dece. Pevačica je ubrzo tu vest, nakon glasina o preljubi, potvrdila kratkim saopštenjem.

Podsetimo, pevačica je dobila starateljstvo nad njihova dva sina, a sada je prvi put progovorila o svom rastanku od Pikea, ali je odlučila da ne priča o njegovoj novoj vezi sa mnogo mlađom ženom, za koju mnogi tvrde da je njena kopija. Šakira je iskreno govorila o svemu što je prošla proteklih nekoliko meseci, te istakla da joj je rastanak teško pao.

"O ovome je zaista teško pričati uživo, pogotovo zato što je ovo je prvi put da sam se osvrnula na ovu situaciju u intervjuu. Do sad sam samo ćutala i samo pokušala da obradim celu situaciju. Uh, i da, teško je pričati o tome, posebno zato što još prolazim kroz to, i zato što sam u žiži javnosti i zato što naše razdvajanje nije kao obično razdvajanje, zato je ovo teško ne samo meni, već i mojoj deci. Neverovatno teško", objasnila je pevačica.

Spomenula je i da je čitavoj njenoj porodici teško palo konstantno praćenje i objavljivanje detalji iz njenog privatnog života.

"Sve u svemu, teško je. I pokušala sam da sakrijem situaciju pred svojom decom. Trudim se da to uradim i da ih zaštitim, jer to je moja misija, broj jedan u životu. Ali onda čuju stvari u školi od svojih vršnjaka ili naiđu na neke neprijatne vesti na mreži, i to stvarno utiče na njih", zaključila je ona.

