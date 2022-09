ZAŠTO NAM SE TRESU NOGE POSLE DOBROG SE*SA: Doktorka otkrila istinu, pa se osvrnula na GRČEVE u toku odnosa!

Konačno znamo odgovor - da li drhtanje nogu nakon dobrog seksa treba da vas brine?

Sigurno ne postoji žena koja makar jednom u životu nije doživela drhtanje nogu nakon seksa. Većina ljudi misli da je to posledica dobrog, zapravo odličnog intimnog odnosa, što nije daleko od istine. Ova pojava posebno imponuje muškarcima koji ponosno zasluge prepisuju sebi.

Ipak, drhtanje nogu ne nastaje samo zbog seksa sa partnerom. Može se pojaviti i ukoliko uživate u druženju sa igračkom za odrasle, ali postavlja se pitanje - zašto se događa? Ono je zapravo rezultat opuštanja organizma dobrog, euforičnog seksa. Orgazam vas oslobađa nakupljene seksualne napetosti, a naše telo fizički reaguje na to zadovoljstvo.

Osim drhtanja, često možete osetiti grčenje nožnih prstiju i pojavu trnaca po celom telom. Prema rečima stručnjaka, ovo ne treba da vas brine. Naprotiv, ima posebne zdravstvene prednosti, objašnjava seksualna terapeutkinja dr Laura Vovel iz Velike Britanije.

"Kako se uzbuđenje povećava, povećavaju se i otkucaji srca, krvni pritisak. Disanje postaje ubrzanije, a koža rumenija. Kad dođe do orgazma, mišići u vagini, ponekad i u drugim delovima tela, često se trzaju ili grče. U isto vreme mozak oslobađa talas dopamina, odgovornog za osećaj zadovoljstva, i oksitocina, hormona zaslužnog za povezanost sa nekim i maženje", pojasnila je doktorka i dodala:

"Upravo to je razlog zašto noge mogu da se tresu nakon orgazma. Vaše telo oseća toliko stvari odjednom, a to za posledicu ima nakupljanje velike napetosti u mišićima, posebno u nogama. Dakle, kada je sva akcija gotova i ponovno se opustite, noge vam se obično tresu", istakla je dr Vovel i napomenula da je to sasvim normalna posledica dobrog seksa.