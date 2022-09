TATA, DRUG I JA SMO GLEDALI FILMOVE ZA ODRASLE! Milan Kalinić otkrio kako mu se sin poverio - "Jedva čekam to da radim"

Popularni glumac Milan Kalinić gostovao je u emsiji Goce Tržan gde je ispričao situaciju koja mu se desila sa sinom i sve nasmejao do suza.

Izvor: K1 printscreen

Milan Kalinić nedavno je sve oduševio kada se skino na pragu pedesete godine i pokazao izvajane mišiće, a sada se skroz opustio pred kamerama i progovorio o temama koje muče svakog roditelja kada deca uđu u pubertet. Iako retko priča o privatnom životu, on je sada otkrio detalje razgovora sa sinom Vukom. Kalinić je ispričao da mu je naslednik priznao da s drugarima gleda filmove za odrasle, a njegov pristup celoj situaciji je sve nasmejao.

"Tata, jedva čekam da počnem da je**m", citirao je Milan sina Vuka u emisiji "Ako progovorim", u kojoj je tema bila kako razgovarati s decom o intimnim odnosima, te otkrio kako mu se on poverio.

"Pre godinu dana, kada je Vuk imao 10 godina, vraćamo se s treninga, on sedi iza mene i kaže: 'Tata, Dušan i ja smo gledali po**iće'. Ja kažem: 'Dobro, Vujo, i', a on nastavlja: 'Pa znaš šta sve oni rade tamo', ja kažem: 'Pa znam, Vujo, odlično'. A on odgovori: 'Ali, tata, meni se to jako svidelo'", prepričavao je Milan, dok se smeh prolamao studijom, pa nastavio:

"Ja kažem: 'Vujo, to je normalno, svaki muškarac voli da gleda po*niće. To svaki muškarac normalan voli da gleda, i žena'".

Milan Kalinić ima četrnaestogodišnju ćerku Teu i sina Vuka od 11 godina, a u skladnom je braku sa suprugom Sandrom već dve decenije. Ćerka Tea postala je prelepa mlada devojka zbog čega se glumac nedavno na Instagramu našalio sa željom da pokaže kako će se svim silama boriti da zaštiti mezimicu od brojnih udvarača.

"Puška?! Mitraljez?! Tenk?! Nešto jače", napisao je Kalinić ispod ćerkine fotografije.

