VODILA SINOVE U MEK, NOSILA MINIĆE, I TO NIJE SVE! Najveći Dajanini skandali - zbog ovoga se kraljica zamalo ONESVESTILA

Ledji Di i dalje ima značajno mesto u srcima Britanaca jer je do samog kraja ostala ono što je bila tokom svih godina boravka u Bakingemskoj palati - žena iz naroda! A usput je i srušila mnoge krute tradicije kraljevske porodice.

Izvor: Profimedia

Princeza Dajana, bivša vaspitačica u vrtiću, imala je svega 20 godina kada se udala za princa Čarlsa, današnjeg britanskog kralja, i postala član kraljevske porodice. Međutim, kao devojka iz naroda, ona prosto nikad nije uspela ili želela da se uklopi u kruta pravila i protokole koji su se odnosili na članove najmoćnije svetske monarhije. Često je kršila pravila i zbog toga zadavala mnogo glavobolja kraljici Elizabeti. Ovo su neki od njenih skandala koji se i dalje pamte i prepričavaju.

Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries

Prvi put je zapelo oko vereničkog prstena. Jedna od uobičajenih praksi za prinčeve/princeze u kraljevskoj porodici kada se venčavaju jeste da odaberu prsten koji je izradio draguljar Kraljevskog dvora, ili nasleđeni prsten. Na primer, kada je princ Vilijam zaprosio Kejt Midlton, odabrao je prsten koji je pripadao njegovoj pokojnoj majci, princezi Dajani. Slično tome, vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, supruga princa Harija, odabrala je verenički prsten iz zlatare Kraljevskog dvora. Međutim, pokojna princeza Dajana se suprotstavila kraljevskim pravilima i odabrala je verenički prsten iz kataloga. Kada je zgranuta kraljica upitala buduću princezu zašto je to učinila i prekršila pravila, ova joj je jednostavno odgovorila: „ Zato što me podseća na verenički prsten moje majke i iste je boje kao moje oči“.

Nije htela da mu se pokori

Zapelo je i oko bračnih zaveta. Ona je odbila da uvrsti u svoj zavet obećanje da će „slušati“ svog supruga, što je inače bila praksa. Umesto toga, Dajana je napisala sopstveni bračni zavet u kojem je obećala da će ga „voleti, tešiti, poštovati i čuvati u bolesti i zdravlju“. I to je bilo to. Ovim je princeza praktično odbila da se pokori svom suprugu, monarhu, što se tumačilo kao osnaživanje žena da učine istu stvar, pa je tako Dajana postala neka vrsta feminističke ikone. A kraljevska porodica je još jednom, u vrlo kratkom roku, bila šokirana njenim gestom.

Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries

Princeza Dajana je često nosila suknje i haljine koje su joj sezala samo do kolena, što je izazivalo nevericu na dvoru, gde je bilo propisano da žene iz kraljevske porodice nose haljine praktično do članaka ili barem do ispod kolena. Kratke haljine nisu bile deo protokola kraljevske porodice, a Dajana ih je ipak rado oblačila u raznim zvaničnim i svečanim prilikama. Međutim, javnost je bila oduševljena njenim stilom. Gotovo svi su smatrali da uprkos neadekvatnoj dužini, ona izgledala elegantno i graciozno.

Ogrlicu od 17 miliona stavila na glavu

Princeza Dajana je prekinula kraljevsku tradiciju porođaja u kući. Princa Vilijama je rodila u bolnici "St. Meri" u Londonu. Tokom drugog porođaja, sa princem Harijem, odlučila je da ne uzima nikakve lekove protiv bolova, mada su sve članice kraljevske porodice koristile pomoć savremene medicine kako se ne bi mučile tokom porođaja. Dajanin primer su kasnije sledile supruge njenih sinova Kejt Midlton i Megan Markl, koje su se obe porodile prirodnim putem bez epidurala.

Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries

Jedan od najluđih skandala desio se kada je Dajana odlučila da skupocenu ogrlicu umesto oko vrata nosi na vrh glave. Kakav je to šok samo bio! Kraljica samo što se nije onesvestila. Kraljica Elizabeta poklonila je Dajani ogrlicu vrednu 17 miliona dolara, koja je prvobitno pripadala kraljici Mariji. Dajana je pokušala da ovaj dragoceni nakit stavi oko svog vrata, ali nije uspela jer je ogrlica bila preuska a nije se otkopčavala, tako da je odlučila da ga nosi na čelu, kao ukras za glavu. Ovo je protumačeno kao ogromno nepoštovanje kraljice i tradicije. S druge strane, ispalo je da je Dajana postala trendseterka, jer su mnoge žene nakon toga počele da nose ogrlice kao ukras za glavu, tako da je ovaj način nošenja nakita neko vreme bio pravi hit.

Poslala decu u državnu školu

Princeza Dajana je bila poznata kao narodna princeza - i zaista je to bila. Umesto da pošalje svoju decu, princa Vilijama i princa Harija, da se obrazuju na dvoru – poput većine dece iz kraljevske porodice - princeza Dajana ih je poslala u državnu školu zajedno decom iz običnih porodica. Princ Vilijam i princ Hari su pohađali osnovnu školu Ludgrouv u Londonu, a kasnije su srednjoškolsko obrazovanje stekli na koledžu Iton. Bio je to još jedan šok za kraljevsku pordicu, koja nije mogla da veruje šta ona radi, ali joj je ova odluka donela dodatne simpatije običnih Britanaca. Dokazala je da ne smatra da su njena deca bolja i drugačija od dece mnogih njenih sunarodnika.

Izvor: Lepa i Srecna

Kao princeza i majke dvoje dece, od princeze Dajane se očekivalo da svoju decu odgaja u skladu sa kraljevskim stilom života. Međutim, dokazala je da je kul mama, pošto je prekršila kraljevska pravila i dozvolila svojim sinovima da svake subote večeraju u Mekdonaldsu, kao i da ih s vremena na vreme izlaže ne baš kraljevskom načinu života. Ovo je takođe iznerviralo kraljicu, koja je ipak morala da trpi novu porciju hirova supruge svog najstarijeg sina.

Potpuno se otvorila na televiziji

Izvor: Youtube/BBC/Printscreen

Tačku na svoje buntovništvo stavila je kada je dala intervju za BBC u kojem je otvoreno govorila o svom braku, Čarlsovoj preljubi… Dajana nije brinula za svoju reputaciju ili reputaciju tadašnjeg princa Čarlsa, pa čak ni za dostojanstvo kraljevske porodice. U javnost je izašla sa svim svojim bračnim sukobima sa kojima se suočavala sa princom Čarlsom – posebno o njegovoj prevari sa sadašnjom kraljicom suprugom Kamilom – putem intervjua koji je dala devet meseci pre razvoda. Ovaj njen nastup ušao je u istoriju, a gledao ga je rekordan broj ljudi, ne samo u Britaniji nego širom sveta.