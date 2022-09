ŠTA ĆU GOSPOĐO, MORAM DA UZMEM PARE: Potvrdio da se vraća u Zadrugu - od honorara može da kupi stan u Beogradu!

Bivši partner Miljane Kulić uzima sumanutu svotu novca za povratak u Pinkov rijaliti

Izvor: TV Pink / screenshot

Rijaliti Zadruga 6 počeo je prije dvije nedelje, kada se u Bijelu kuću u Šimanovcima uselilo skoro 60 takmičara. Među njima nije bilo Lazara Čolića Zole, DJ-a iz Dervente i bivšeg dečka Miljane Kulić.

Zola je sada u lajvu na Instagramu potvrdio da će se priključiti takmičarima u borbi za 70.000 evra, i tom prilikom otkrio i koliki će honorar dobiti - veći nego ikada! "Gdje ste, zolanderi? Ljubi vas brat! Ima li 'ladnog pića kakvog? Ima li šta nakoso da nasiječemo malo? Ljubi brat! Tražim sad neku mjenjačnicu ovde po Borči i naletim na neke dvije babe kraljice. Pozdravljaju me, ljube me, grle me. Nije to ni bitno. Pitaju me one: 'Je l' ulaziš, Zola, u 'Zadrugu'?'", pričao je Zola na Instagramu i nastavio:

"Ja im kažem: 'Šta ću, gospođe, moram uzeti 150.000. Ne mogu da propustim to. Nisam alergičan na pare".

Zola je u prošloj sezoni Zadruge, zbog turbulentnih dešavanja i svađe sa Miljanom Kulić, završio na ušivanju - njegova bivša partnerka ga je izudarala štiklom dok je spavao.