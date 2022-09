ZBOG JEDNE GREŠKE MI GO*NA 11 GODINA KAPLJU NA GLAVU! Goca Tržan BRUTALNO isprozivala bivšeg muža!

Goca Tržan brutalno isprozivala bivšeg muža koji je ušao u Zadrugu!

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MONDO/Uroš Arsić

Pevačica Goca Tržan se osvrnula na bivšeg muža Ivana Marinkovića sa kojim ima ćerku Lenu i koji je ušao u rijaliti Zadruga, gde stalno priča o njoj i otkriva detalje njihovog odnosa.

Izvor: Happy TV / Screenshot

"Ne gledam televiziju, mene to ni ne zanima. Na kraju krajeva, ja sam 11 godina razvedena od tog čoveka više sam razvedena od njega nego što sam bila u braku sa njim. Volela bih da postoji način da moje ime ne stoji uz njegovo, jer ja nemam nikakve veze sa njim", rekla je Goca.

"Osim što se predstavlja kao bivši muž Goce Tržan, da li može malo da mu se prebaci i to da je otac deteta Miljane Kulić i to može da bude zanimanje. Za mene me baš briga, ja sam navikla da jednom što sam u životu napravila grešku da mi kofa g*vana stalno kaplje na glavu, ali mislim da mom detetu nije mesto u rijalitiju, ni njenom imenu", istakla je pevačica. Pogledajte njene fotografije sa suprugom Rašom!