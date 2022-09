NOVAKOVA SNAJKA NIJE HTJELA DA SE UDA BEZ NJEGA! Saška imala posebnu ŽELJU zbog koje su svi bili u ŠOKU!

O vjenčanju i glamoruznoj svadbi Đorđa Đokovića i Aleksandre Saške Veselinov koja je trajala dva dana u Beogradu i Crnoj Gori piše se danima.

Izvor: Kurir screenshot

Par se vjenčao u Crkvi Svetog Marka u Beogradu, dok je proslavila bila u Crnoj Gori, gde su pevale mnoge muzičke zvijezde.

Saška i Đole željeli su da sve prođe u najužem krugu porodice i prijatelja. Ipak, ono što je bila njena najveća želja jeste to da svemu prisustvuje njen kućni ljubimac - papagaj.

Izvor: Kurir screenshot

Naime, Saški je majka ispred crkve donijela kavez sa papagajem, kojeg je ona potom odnijela u restoran.

Snajka Novaka Đokovića sada je na svom Instagramu objavila fotografiju sa pernatim ljubimcem i otkrila zbog čega joj je bilo toliko bitno da tog dana bude sa njom.

- Pipi Duga Čarapa Veselinov je za mene član porodice. Znam za njega od kada znam i za sebe. Uvijek i zauvijek na mom desnom ramenu. Moj zaštitnik- napisala je Saška na svom Instagramu uz fotografiju na ulazu Crkve Svetog Marka kada je pred sam čin vjenčanja izvadila svog ljubimca iz kaveza i poljubila ga.

Izvor: screenshot/instagram

- Bio je jako mali kada je stigao u naš dom, tako da sam mu se maksimalno posvetila. Što se reči tiče, imajte na umu da je stigao kada sam imala 3 godine. Fond reči mi je bio "Pipo, dođi, Pipo" i tako 1.000 puta na dan. Mijenja melodiju, pa ako me nema dugo kod kuće, to njegovo "Pipo" bude dosta ljutito, dok je za "Laku noć" nježan - ispričala je ona jednom prilikom, a takođe tada je istakla da bi željela da on bude na njenom vjenčanju, ali da joj stoji na ramenu, što ipak nije bio slučaj.