PRAVILA MILIONSKE PREGLEDE SA NAJVIŠIM OCENAMA: Glumica pobegla iz PO*NO INDUSTRIJE - "Gledate laž, cirkusku predstavu"

Bivša porno glumica Lana Rouds je posle samo nekoliko meseci napustila posao i danas otvoreno govori o njegovoj najmračnijoj strani.

Izvor: Instagram/screenshot/lanarhoades

Lana Rouds, rođena kao Amara Mejpl, bila je jedna od najpoznatijih i omiljenih porno glumica u svetu. Karijeru u pornografskoj industriji zvanično je započela u aprilu 2016. godine, a časopis Penthaus proglasio ju je ljubimicom.

Iako je radila manje od godinu dana, njeni filmovi ostali su najgledaniji. Sada je influenserka, prati je više od 16,5 miliona ljudi na Instagramu, a kako kaže, ne ponosi se poslom kojim se bavila. Naprotiv, volela bi da se izbrišu svi filmovi u kojima je učestvovala, iako je svesna da je to danas nemoguće.

Ne beži da govori o najmračnijoj strani pornografije. Tvrdi da se scene često lažiraju i sugeriše da bi pornografiju trebalo zabraniti. Lana je u podkastu The Skinni Confidential otkrila da nije čak ni uživala u vremenu koje je provela na setu.

"Sve je 100 odsto lažno, to je kao da gledate cirkuske predstave. Kada sam to radila, uvek sam mozgala: 'Kakvo lice mogu da napravim? Koji zvuk mogu da napravim? Šta mogu da uradim u ovom filmu da bude najbolji?'", rekla je Lana i dodala:

"Ne volim čak ni seks, iskreno, prilično sam aseksualna. Nikada se ne družim sa ljudima, ne smatram ljude privlačnim i uvek sam bila takva", objasnila je.

Uprkos tome, Lana je brzo postala jedno od najvećih imena u pornografiji tokom svojih osam meseci rada i priznala je da se borila da se pomiri sa svojim uspehom.

"Mislim da sam još uvek broj jedan na svim porno sajtovima. Ludo je doneti jednu odluku kada imaš 19 godina, a onda postati najveća porno zvezda na svetu, i to onda kada nisi imala nameru. Ne mislim da je to dobro ni za koga, trebalo bi da bude nezakonito", priznala je ona.

"Bila sam veoma mlada u to vreme, imala sam samo 19 godina. Takođe sam u to vreme spavala samo sa jednom osobom, tako da sam bila veoma seksualno neiskusna. Ne znam zašto sam razumela da možeš da radiš u pornografiji, iako nemaš redovan seks. U moj glavi je samo postojala ideja da ću biti kao Ana Nikol Smit ili ću biti kao Holi Medison. Nisam bila dovoljno zrela da shvatim da to ipak nije za mene", otkrila je Lana.