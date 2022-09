RODITELJI NESTALE MARIJANE GRCAJU U SUZAMA: Samo da je pronađemo, 4 mjeseca ne spavamo!

Pobjednica Velikog brata Marijana Seifert nestala je prije četiri mjeseca, a istraga je odmah usmjerena prema Savi jer su na zagrebačkom Mostu mladosti pronađene njene stvari - torbica i mobilni telefon. Potraga se nedavno intenzivirala zbog niskog vodostaja Save.

Izvor: Kurir

Njeni roditelji otkako su saznali da im je ćerka nestala, u njihov se život uvukao strašan nemir.

"Ne mogu vam opisati kako se osjećam. Četiri mjeseca da ja nemam pojma gdje mi je dijete, kakva je njena sudbina. Ovu agoniju koju mi proživljavamo, ne želim niko da je doživi. To je nešto najgore, najstrašnije što čovjek može da doživi", rekla za Provjereno majka nestale Marijane Gordana Kovačević.

"Niti mira u kući, niti mira u srcu. Ništa mi ne pričinjava zadovoljstvo nikakvo. Spavam dva sata po noći, društvo izbjegavam. Moja supruga nije izašla iz kuće dva i po mjeseca, jednostavno vrata nije napustila", rekao je Marijanin otac Ivo Kovačević.

Marijanini roditelji imaju samo jednu želju.

"Samo da je pronađem. Ona je moje dijete, kakva god da je, ona je moje dijete", rekla je kroz suze Gordana.

Nekoliko sati poslije Marijanog nestanka roditeljima je zazvonio telefon.

"Bila je sreda, rano ujutro. Malo prije osam sati je zazvonio mužev telefon. Videli smo da zove Karlo. Kada se on javio, rekao nam je da je Marijana nestala, da je njena torbica nađena na Mostu mladosti i da nje nema. Pitali smo kako i zašto, a on je rekao da ne zna ni on sam, da je došla tu noć oko tri sata, da je ušla u stan, izula se, promijenila druge patike i da je otišla", prisjetila se Gordana.

"...da bi poslije nakon četiri dana rekao da su sjedjeli za stolom i 15 minuta pričali. Uobičajeno. Ja znam kakav je njihov odnos bio već od Nove godine. Bili su pred razvodom, imali su problema međusobno", izjavio je Ivo, otac nestale Marijane Seifert.

Brojne nadzorne kamere

Nedoumice je mogao razriješiti njen mobilni, ali i nadzorne kamere. Marijanin izlazak iz stana moglo je snimiti više kamera. Jedna se nalazi na ulazu u zgradu, postoje kamere i na obližnjoj banci, te na benzinskoj pumpi koja se nalazi na ulazu u Most mladosti gdje je pronađena njena torbica i telefon. Roditeljima su u policiji, kažu, prepričali šta je na snimkama.

"...da je prošla sama, da niko nije izišao za njom iz zgrade niti da ju je iko pratio. Da nisu gledali samo taj moment već da su gledali i prije njenog izlaska, pola sata otkad je ona ušla i poslije da su držali još sat vremena da vide da ne bi ko za njom došao, da nije nitko za njom došao. U to gluvo doba noći da nije bilo nikoga na ulici, da je sama išla s torbicom preko ramena", rekao je otac nestale Marijane.

- Htjeli su se i sami uvjeriti u to. Tražili su te snimke. "...da ne možemo pogledati snimke dok istraga traje", kazala je majka nestale Marijane.