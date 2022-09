UBILI GA NA KUĆNOM PRAGU 15 DANA PO ROĐENJU ĆERKE: Ceca Kitić plakala u emisiji - "Niko me nije voleo kao Koča"

Svetlana Ceca Kitić rasplakala se u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji dok je govorila o svom nekadašnjem partneru Zoranu Kovačeviću Koči.

Izvor: MN Press

Svetlana Ceca Kitić gostovala je u emisiji Sceniranje, gdje je otkrila ko joj je ponudio pomoć kada je umalo ostala bez stana, ali i zaplakala zbog partnera koji je ubijen na kućnom pragu.

Bivša rukometašica se četiri puta udavala, a posle trećeg propalog braka, nakon razvoda od Gorana Bogunovića, od kojeg je, prema ličnom priznanju, doživjela porodično nasilje, planula je ljubav sa Zoranom Kovačevićem Kočom. Bili su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili ćerku Sašku, ali je on 15 dana po rođenju djeteta ubijen ispred kuće 1998. godine.

"Koča će mi vječno ostati prava ljubav i bolna tačka. Ta ljubav će mi vječno ostati, njega sam najviše voljela. To je bilo nešto nestvarno, ja sam se štipala jer nisam mogla da verujem da je to moguće. Nisam mogla da vjerujem da neko može imati toliko ljubavi. Mislim da me ni jedan partner nije volio kao Koča. Volio me je takvu kakva jesam", ispričala je Ceca i dodala:

"Neko mi je rekao da to ne shvatim kao svoju karmu, a ja sam se pitala zbog čega mi se to događa sada kada sam srećna sa njim. Razmišljala sam da li sam u životu nekoga povrijedila pa da mi se to tako vrati".

