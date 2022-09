Svetlana Kitić u potresnoj ispovesti otkrilada joj je "balkanska proročica" nudila pomoć

Izvor: Kurir televizija

Bivša rukometašica i legenda ovog sporta Svetlana Ceca Kitić gostovala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde se dotakla događaja od pre nekoliko godina kada je umalo izgubila stan.

Istakla je da je to jako težak period kroz koji je prošla u životu gde je shvatila ko su joj pravi prijatelji. Pričajući o svom velikom problemu zbog kredita, otkrila je da joj je Dušica Ilić, poznatija kao Kleopatra ponudila 60.000 evra pozjamice kako bi uspela da vrati kredit.

Vidi opis PRIJATELJI SU BEŽALI KAO DA SAM ŠUGAVA: Ceca Kitić otkrila - Kleopatra mi jedina davala 60.000 evra da otplatim kredit! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/ Kleo Patra Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Facebook/Kleo Patra Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Facebook/ Kleo Patra Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Do tad nisam imala nešto puno situacija da sam testirala prijatelje, niti sam imala toliko teške momente da sam tražila nečiju pomoć. E onda, kada je meni trebala pomoć, svi ti ljudi za koje sam mogla da se zakunem da bi mi pomogli, nisu. Mene je Kleopatra pozvala jedina ponudila 60.000 evra da joj vratim kroz godinu dana, ja nisam htela da uzmem. Hvala joj, ona ne bi volela da se to zna, ne voli ona da se eksponira. Nadam se da se neće naljutiti što sam to rekla", ispričala je Ceca gostujući u Sceniranju.