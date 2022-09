SVI BRUJALI O VEZI SA GLUMICOM I VJERIDBI, USLIJEDIO ŠOK OBRT! Viktor progovorio o djevojci - "Došlo je do NESPORAZUMA!"

Viktor Živojinović istakao da je nema djevojku.

Pravi haos nastao je kada je nedavno na Instagramu Viktora Živojinovića osvanuo snimak romantične vjeridbe, a u medijima je odmah odjeknula vijest da je on zaprosio svoju djevojku, glumicu Milicu Tomašević koja je svojevremeno priznala njihovu vezu.

Ubrzo se medijima obratila njegova majka, pjevačica Lepa Brena i otkrila da nije riječ o njenom sinu, isto je učinio i on, a sada je iznenadio sve izjavivši da je slobodan!

"Nisam se vjerio, nemam djevojku i nisam u vezi", započeo je.

"Došlo je do nesporazuma, momak sa snimka iz mog storija nisam ja nego moj drug koji je slične građe kao ja i svi su pomislili da sam ja. To mi je stvarno dobar prijatelj. Nema potrebe da nešto krijem, kada budem imao djevojku javno ću je pokazati kao što sam to činio do sada, a kada odlučim da se ženim to će svi znati", rekao je Brenin sin.

