"POSLIJE GRINGA IDE BINGO!" Dalilina prijateljica dala svoj sud o Dragojevićkinoj NOVOJ LJUBAVI

Dalila Dragojević upriličila je veliko rođendansko slavlje u jednoj vili nadomak Beograda, a sve je interesovalo samo jedno, da vide njenog novog dečka pod nadimkom Gringo.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Međutim, fotografija Dalilinog dečka pojavila se na društvenim mrežama, a sada je otkrivano ko je momak s kojim je ona preboljela Filipa Cara.

Dalilina rijaliti cimerka i prijateljica Anđela Đuričić prokomentarisala je njenu vezu.

Kako komentarišete odanrani spisak zvanica na Dalilinom rođendanu, da li vas je neki gost iznenadio - upitao je Darko.

- To su ljudi sa kojima se ona druži, nije me iznenadilo. Drago mi je da je proslavila rođendan i da je uživala, vidio sam da je limuzina dočekala - rekao je Stefan.

Njena bliska prijateljica Ljuba Pantović smatra da Dalila nema prave prijatelje - upitao je Darko.

- Bebica i Marijana su bili stalno uz nju, a možda sada nijemi ljudi smatraju da se ostali nisu našli njoj kada je trebalo, a sada su tu - rekao je Anđelo.

- Mi nismo bliske prijateljice. Ja se družim sa ljudima koji su mi kao članovi poordice, ona mi je bila drugarica. Što se rođendana tiče, vidim da je bilo lijepo. Kakva je bila ekipa, takav je bio i rođendan. Ekipa je puvala, kao i rođendan - kazala je Anđela.

Njen novi momak je Luka Nikolić, Đole Kralj ih je snimio na njenom rođendanu. Da li vas je to iznenadilo - upitao je Darko.

Ja njega poznajem, to sam čuo večeras. Ne znam da li je to u inat Caru, ili je neki drugi ralog u pitanju. Dalila je fatalna, svaki njen bivši je odlijepio za njom, vidjećemo kako će ta veza izgledati, ja im želim sreću - rekao je Stefan.

- Ja sam vidjela to, ne iznenađuje me ništa. Kakav život žive, takve su im veze. Ja ne volim da se provlačim po portalima, svako bira kako želi da živi, ja joj želim puno sreće, šta god da radi - rekla je Anđela.

Anđela, da li misliš da je ovo da bi preboljela nekog, obićno danas ulaze iz veze u vezu da bi zaboravili pretkodnu. Da li je to ispravno - upitao je Darko.

- To je neki moderan način, vidim da je postalo moderno da se danas ulazi iz veze u vezu. Za mene to nije sreća, sve je to kratkog daha. Posle Gringa, dolazi bingo, možda sada ova veza uspije. Ukoliko je njima to lijepo, ona podržavam - rekla je Anđela.