Tramp je održao svoj prvi govor kao zvanični predsjednik Amerike.

Donald Tramp je položio zakletvu i postao 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

U svom predsjedničkom govoru Tramp je rekao koje će biti njegove prve odluke onog trenutka kada uđe u Ovalni kabinet.

Na početku govora Tramp je rekao da od ovog trenutka počinje "zlatno vrijeme Amerike", ističući da će uvijek Ameriku postavljati na prvo mjesto.

"Od danas pa nadalje, naša zemlja će cvjetati i ponovo će biti poštovana širom svijeta. Bićemo predmet zavisti svake nacije i nećemo dozvoliti da nas više iskorišćavaju svakog dana, ja ću, vrlo jednostavno, staviti Ameriku na prvo mjesto“, rekao je on.

Tramp je potom "udario" na bivšu administraciju, obećavajući kraj "oružavanju" ministarstva pravde, upravo su tu riječ on i njegovi saveznici upotrebljavali da optuže ministarstvo pravde pod Džoom Bajdenom da vodi ispolitizovana krivična gonjenja.

"Naš suverenitet će biti vraćen, naša bezbjednost će biti vraćena. Vaga pravde će biti ponovo izbalansirana. Okrutno, nasilno i nepravedno naoružanje ministarstva pravde i naše vlade će se završiti, a naš glavni prioritet biće stvaranje nacije koja je ponosna, prosperitetna i slobodna. Amerika će uskoro biti veća, jača i daleko izuzetnija nego ikada ranije”, rekao je Tramp koji je optužio prethodnu administraciju "da nije u stanju da riješi običnu krizu kod kuće".

U svom govoru osvrnuo se i na prošlogodišnji atentat i poručio je da ga je "Bog sačuvao da ponovo učini Ameriku velikom".

"Tokom proteklih osam godina, bio sam testiran i izazivam više od bilo kog predsjednika u našoj 250-godišnjoj istoriji, i naučio sam mnogo toga na tom putu. Mogu vam reći da put ka povratku naše republike nije bio lak. Oni koji žele da zaustave našu stvar pokušali su da mi oduzmu slobodu i zaista da mi oduzmu život. Prije samo nekoliko mjeseci, na prelijepom polju u Pensilvaniji, metak atentatora mi je probio uvo, ali sam tada osjećao i vjerujem još više sada, da mi je život spašen s razlogom. Bog me je spasio da Ameriku ponovo učinim velikom", poručio je Tramp.

"Proglasiću vanredno stanje na granici"

Donald Tramp je potom rekao da će potpisati niz izvršnih naredbi koje će nametnuti strogu antimigrantsku politiku širom zemlje i sigurno izazvati pravne izazove.

"Potpisaću niz istorijskih izvršnih naloga. Ovim akcijama započećemo potpunu restauraciju Amerike i revoluciju zdravog razuma. Sve je u vezi sa zdravim razumom. Prvo ću proglasiti vanredno stanje na našoj južnoj granici. Svaki ilegalni ulazak će odmah biti zaustavljen, a mi ćemo započeti proces vraćanja miliona i miliona kriminalnih stranaca nazad na mjesta odakle su došli. Ponovo ćemo uspostaviti moju politiku 'ostanka u Meksiku'", rekao je Tramp i rekao da će prekinuti "praksu hvatanja i puštanja" i da će poslati trupe na južnu granicu da odbiju "pogubnu invaziju na našu zemlju".

"Prema naredbama koje sam danas potpisao, kartele ćemo takođe označiti stranim terorističkim organizacijama, a pozivanjem na Zakon o ilegalnim neprijateljima iz 1798. godine, uputiću našu vladu da iskoristi punu i ogromnu moć federalnih i državnih organa za sprovođenje zakona da eliminiše prisustvo svih stranih bandi i kriminalnih mreža koje donose razorni zločin na tlo SAD, uključujući naše gradove", rekao je.

Šta je sa ekonomijom?

Predsjednik je potom prešao na izvršne naredbe koje će danas potpisati u vezi sa ekonomijom, a posebno obećanjima da će sniziti cijene i obnoviti radna mjesta u proizvodnji.

"Kao glavnokomandujući, nemam veću odgovornost nego da branim našu zemlju od prijetnji i invazija, a to je upravo ono što ću uraditi, uradićemo to na nivou koji niko do sada nije vidio“, rekao je Tramp.

"Sledeće ću uputiti sve članove mog kabineta da okupe ogromna ovlašćenja koja su im na raspolaganju kako bi porazili rekordnu inflaciju i brzo snizili troškove i cijene. Inflacionu krizu izazvala je masovna prekomjerna potrošnja i eskalacija cijena energenata, i zato ću danas proglasiti i vanredno stanje u zemlji. Mi ćemo bušiti, draga, bušiti", rekao je Tramp i dodao da će Amerika ponovo biti država koja proizvodi.

"Mi imamo nešto što nijedna druga nacija koja proizvodi nikad neće imati, najveće količine nafte i gasa i to ćemo koristiti", rekao je Tramp.

"Ponovo ćemo biti bogata zemlja, a to tečno zlato pod našim nogama će tome pomoći uz pomoć mojih akcija. Danas ću okončati Dogovor o zelenoj energiji, i opozvati mandat za električna vozila, spasavajući našu auto industriju i čuvajući moje sveto obećanje našim velikim američkim automobilskim radnicima. Drugim riječima, moći ćete da kupite automobil po svom izboru", rekao je predsjednik.

"Odmah ću započeti remont našeg trgovinskog sistema kako bih zaštitio američke radnike i porodice. Umjesto da oporezujemo naše građane da bi obogatili druge zemlje, mi ćemo tarifirati i oporezovati strane zemlje da bismo obogatili naše građane", rekao je Tramp.

Dodao je da u tu uspostavljaju službu eksternih prihoda za naplatu svih tarifa, dažbina i prihoda.

"Biće to ogromne količine novca koje će se sliti u našu kasu iz stranih izvora. Američki san će se uskoro vratiti i napredovati kao nikada ranije da povrati nadležnost i efikasnost našoj saveznoj vladi, moja administracija će uspostaviti potpuno novo odjeljenje za efikasnost vlade", poručio je novi predsjednik.

"Kraj cenzuri"

Tramp je takođe najavio poteze za ukidanje inicijativa u saveznoj vladi, kao i protiv onoga što je nazvao "cenzurom".

"Posle godina i godina nezakonitih i neustavnih saveznih napora da ograniči slobodu izražavanja, takođe ću potpisati izvršnu naredbu da odmah zaustavim svaku vladinu cenzuru i vratim slobodu govora u Ameriku“, rekao je on.

U onome što se vjerovatno odnosilo na napore na raznolikosti, jednakosti i inkluziji, Tramp je rekao: "Ove nedelje ću takođe okončati vladinu politiku pokušaja društvenog inženjeringa rase i roda u svakom aspektu javnog i privatnog svijetla. Izgradićemo društvo koje je slijepo za boje i zasnovano na zaslugama".

On je dodao da će od sada biti zvanična politika vlade Sjedinjenih Država da postoje samo dva pola, muški i ženski.

"Ove nedelje ću vratiti sve pripadnike vojske koji su nepravedno izbačeni iz naše vojske zbog vakcine protiv kovida-19m sa punim zaostalim platama, i potpisaću naređenje da sprečim da naši ratnici budu podvrgnuti radikalnim političkim teorijama i društvenim eksperimentima dok dužnost. Odmah će se završiti", rekao je Tramp.

"Vratićemo Panamski kanal"

Tramp je poručio da je ozbiljan u pogledu ponovnog nametanja američke kontrole nad Panamskim kanalom, optuživši državu centralne Amerike da loše upravlja vitalnim trgovinskim putem i obećavši - "Vratićemo ga".

Predsejdnik je prvo obećao da će promijeniti ime planine Denali na Aljasci u Mount Mekinli, po bivšem predsjedniku SAD Vilijamu Mekinliju. Najavio je i da će promijeniti ime Meksičkog zaliva u Američki, a zatim je prešao na svoje stavove o Panami.

"Predsjednik Mekinli je učinio našu zemlju veoma bogatom kroz tarife i kroz talenat. Bio je prirodni biznismen i dao je Tediju Ruzveltu novac za mnoge velike stvari koje je uradio, uključujući Panamski kanal, koji je glupo dat zemlji Panami nakon što su Sjedinjene Države, mislim, pomislile na ovo je potrošilo više novca nego ikada potrošeno na projekat ranije i izgubilo 38.000 života u zgradi Panamskog kanala. Prema nama su postupali veoma loše zbog ovog glupog poklona koji nikada nije trebalo da bude dat, a obećanje Paname nama je prekršeno. Svrha našeg dogovora i duh našeg sporazuma su potpuno prekršeni. Američki brodovi se ozbiljno naplaćuju i ne tretiraju se pošteno na bilo koji način, oblik ili formu, a to uključuje i mornaricu Sjedinjenih Država, a iznad svega, Kina upravlja Panamskim kanalom, a mi to nismo dali Kini. Dali smo ga Panami i vraćamo ga nazad", rekao je Tramp.

"Zvijezde na Mjesecu"

Tramp je rekao i da je ambicija "žila kucavica" SAD, dok je isticao svoju nadu za zastavu nacije na Marsu.

"Nastavićemo našu manifestnu sudbinu u zvijezde, lansirajući američke astronaute da posade zvijezde i pruge na planeti Mars. I trenutno je naša nacija ambicioznija od bilo koje druge“, dodao je on.

"Ne postoji nacija poput naše nacije. Amerikanci su istraživači, graditelji, inovatori, preduzetnici i pioniri."