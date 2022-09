MISICA RADILA KARIĆU IZA LEĐA? Stefan otkrio sva SAZNANJA, priznao da je muljala sa njegovim PRIJATELJIMA

Rijaliti par Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević nedavno su na iznenađenje javnosti raskinuli svoju naizgled skladnu vezu, a sada je bivši rijaliti učesnik ponovo progovorio o njihovom odnosu.

Izvor: Instagram/karic___s

On je ponovio već poznatu priču koju je više puta rekao, da ga je ugušilo njeno ponašanje i traženje pažnje koju nije mogao da joj pruži, ali dodao da je Jovana pričala njegovim prijateljima o njemu, dok je on bio u Zadruzi, a da su mu oni to naravno, prenijeli.

- Odlučili smo da nismo jedno za drugo, nismo bili dobro jedno po drugo. Naravno da je teško i meni je krivo zbog svega što je ispalo tako. Mislim da je ona kvalitetna osoba. - počeo je Stefan.

- Vjerujem da ti parovi osjećaju dodatni pritisak i imate dodatno opterećenje da kad ste se već u "Zadruzi" smuvali, pa da je korak sljedeći svadba Pa, da. Ljudi se sažive, pa da treba to da se desi. Niko ne zna kako je nama van ovih kamera. Bilo mi je jako teško i nisam mogao da joj pružim što je ona, možda očekivala. Želio sam i ja da se osjećam slobodno - rekao je Stefan.

- Je l' ti je ona pružala taj pritisak - pitao je Darko

- Ne smatram da je imala lošu namjeru, ali me je pritiskala na taj neki način - rekao je on.

- Koliko si se promijenio u njenim očima, a ona u tvojim - pitao je Darko.

- Video sam promjene, ali sam pričao sa njom. Nije ni ona mogla da ispravi, kao što nisam ni ja. Jednostavno, deset mjeseci nije mali period i ja sam vjerovao da je sve okej...Čuo sam nešto, ali me je nešto iznenadilo, a nešto nije. U nešto vjerujem, u nešto ne. Nije me prevarila, ali neki potezi koje je vukla nisu mi jasni i dan danas - rekao je Karić, pa je nastavio:

- Neko foliranje, neka neiskrenost mi se nisu svidjele, i hlade me od ljudi. Vidim da mi jedno priča, nešto drugo mi iza leđa radi. U nekim situacijama sam pomislio da želi da ispadne žrtva. Kad su upaljene kamere ona priča kako mi ne stvara pritisak. Nisam htio da snimim kako se ona ponaša, nego kad se ohladim, da bukvalno prođem još jednom razgovor da vidim da li sam ja pogriješio. Takve neke stvari su me nervirale i taj pritisak od ljudi: "Ajde da je vjeriš" - rekao je Stefan.

- Ko ti je stvarao pritisak osim fanova - pitao je Darko.

- Niko, samo ljudi na mrežama - rekao je Stefan.

- Je l' te je povrijedilo to što se Jovana žalila prijateljima i fanovima - pitao je voditelj.

- Da, jer se žali mojim prijateljima, a meni to nikada nije rekla. Ti ljudi sa kojima je vodila komunikaciju, prenijeli su mi dosta njih i te poruke su mi pokazali. Znaš kao: "Volim te", ali zašto bi trpjela nešto samo zato što me voliš?!...Lakše mi je da kažem da sam kriv, da sam ovakav i onakav, samo da se to što prije završi. Nije mi problem da ponesem još jedan teret, nek svi ostali budu najbolji, ja ću biti najgori...Nisam baš dao gas, u leru sam. Vozim lijepo - dodao je Karić.

- Da li si imao kontakt sa Jovanom nakon one emisije - pitao je Darko.

- Ne, nikakvu komunikaciju - rekao je Stefan.