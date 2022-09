MUKA MI JE DA SLUŠAM BLJUVOTINE! Marijana Zonjić odbrusila na Ljubinu izjavu - komentarisala Dalilu, ona REAGOVALA!

Marijana Zonjić odgovorila na komentare Ljube pantović o Dalili i njenom okruženju.

Kako se Ljuba Pantović nije pojavila na velikoj rođendanskoj proslavi Dalile Dragojević, mnogi su bili gotovo sigurni da između njih više ne cvjetaju ruže.

Brzo nakon brojnih nagađanja o njihovom odnosu se oglasila upravo Ljuba, te otkrila da se između njih dvije ništa nije promijenilo, kao i da na rođendan nije došla zbog putovanja na kojem je bila u tom periodu. Ipak, pored objašnjenja, ona je potkačila Dalilino novo okruženje, a među prozvanima se sama pronašla Marijana Zonjić.

"Ljuba i ja smo u korektnim odnosima, čak me je pozdravila i u "Zadruzi", kad je ušla kao posjeta i preko nekih čestitki... Tako da bih se neprijatno iznenadila da misli na mene... Mada, mogla je u slučaju da ne misli, mene da izdvoji, jer se Dalila i ja najviše družimo u tom društvu. Ako je već kontra-situacija... To je onda baš bezveze, jer ja o tim ljudima niti pričam, niti komentarišem sa Dalilom, ima dovoljno godina da sama bira ljude oko sebe i sve što se tiče njenog privatnog života, a ne da joj neko pametuje i govori šta da radi. U redu je skrenuti joj pažnju na neke stvari, ali u njen lični odabir ljudi oko sebe, ja se ne miješam! I smatram da su svi prijatelji koji su bili na rođendanu bili fer i ispoštovali je kako treba, bili su uz nju to je najvažnije!", započinje Marijana.

"I za kraj, muka mi je da slušam više bljuvotine o našem prijateljstvu! Mi se družimo kao sve ostale normalne djevojke, samo što izgleda baš nas dvije bodemo oči, bilo je šta je bilo... Pola godine je prošlo otkako je krenulo naše drugarstvo i mogu ti reći da sam presrećna što imam takvu lavicu uz sebe", zaključuje pjevačica.

