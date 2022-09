PJEVAČICA SE PREPOLOVILA, KUPILA DVA BROJA MANJU VJENČANICU: Vanja priznala pred kamerama - "Mnogo sam gladna"

Pjevačica Vanja Mijatović otkrila kako teku pripreme za svadbu

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović, Pink/Emisija Premijera

Pjevačica Vanja Mijatović izgovoriće sudbonosno "da" svom vjereniku Aleksandru Mandžukiću u oktobru ove godine, a pripreme za veliko veselje uveliko su u toku. Ona je nedavno otkrila da se na spisku zvanica nalazi 200 ljudi, kao i da će joj kuma biti koleginica Aleksandra Mladenović.

Sada je otkrila ko će od kolega zabavljati goste na venčanju, ali i da će imati dvije vjenčanice. Zbog jedne od njih je morala da "steše liniju". "Mora, širi se haljina. On me voli kakva god da sam, jer voli se duša, a ne tijelo. Šijem haljinu dva broja manju. Jesam oslabila, trudim se i mnogo sam gladna. Preuzbuđena sam. Ja sam u organizijaciji i moja drugarica Saška. Nije mi stresno, inače volim da organizujem", rekla je Vanja u Premijeri i pokazala da je znatno smršala.

Izvor: Pink scereenshot

Vanja je otkrila i da je vjenčanica bila "poslednja na spisku": "Najmanje je bilo nedoumica oko vjenčanice, to je bilo poslednje na spisku. Posvetila sam se muzici. Imaču jednu ili dve. On nije vidio, ali krišom sam mu pokazala da bih vidjela na koji fazon mu se sviđa. Laknulo mi je kad mi je rekao da mu se dopada, ali on još ne zna koja je. Jedva čekam da vidim reakciju. Ne opterećujem se, nema neki protokol i ne mora ništa da bude klasično. Želim samo da svi dođu i da bude dobra energija".

Pogledajte kako je Vanja izgledala prije dijete: