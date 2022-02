ČIM MI NEŠTO KVARI SREĆU, IZBRIŠEM GA IZ ŽIVOTA! Upecala verenika i pričala da se udaje, a evo šta više NIKAKO NE ŽELI

Vanja Mijatović ne želi da se vraća na ovaj period života.

Popularna mlada zvezda Vanja Mijatović, koja ove godine planira da se uda, otkrila je u emisiji Puls Bara na Kurir televiziji s kojim se problemima sretala tokom karijere, ali progovorila i o rijalitiju.

Vanja je već gostovala u Baru i napravila ludu žurku, ali je poznate barovce iznenadila jer su svi bili uvereni da će pevati isključivo pop muziku.

U Pulsu Bara objasnila je da je ljudi često tako doživljavaju, te da joj to ponekad stvara i problem. Otkrila je da je sve tako krenulo zato što je u Zvezdama Granda odlučila da se predstavi kao pop pevačica i da je to ljudima ostalo urezano.

"Bili su baš veseli, nisam baš gledala šta ko radi. Mada, bila je baš super atmosfera. Generalno me ljudi doživljaju da sam pop pevačica, jer sam se u Grandu tako predstavila i samo sam to pevala, mada ja zapravo pevam sve. Neki klubovi baš zbog toga nisu hteli da me uzmu", ispričala je Vanja.

Osim toga, istakla je da sebe više ne može da zamisli u rijalitiju i da trenutno nema živaca za tako nešto.

"Ne vidim sebe u rijalitiju više. Ne želim uopšte da se upuštam u to. Čim mi nešto kvari sreću u životu, ja ga izbrišem iz života", rekla je Vanja Mijatović, koja je trenutno veoma srećna i ispunjena i na ljubvnom planu.