"ZBOG SVOJE TRAGEDIJE NE SPAVAM 10 GODINA": Bukti medijski rat Bake Praseta - oglasio se i sin Željka Mitrovića!

Nakon brojnih uvreda koje je Bogdan Ilić uputio na njegov račun, na društvenim mrežama se oglasio i Aleksandar Mitrović, sin Željka Mitrovića

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović, YouTube/screenshot/Baka Prase

Bogdan Ilić, poznatiji kao jutjuber Baka Prase, danima unazad na društvenim mrežama proziva vlasnika Pinka Željka Mitrovića, nedavno i njegovog sina Aleksandra, koji je sada rješio da se uključi u raspravu.

On se u svom Instagram postu obratio jutjuberu i dotakao i tragedije kada je poginula jedna djevojka o čemu je Baka Prase pričao.

"Ja sam iza svoje nesreće stajao od prvog dana i suđenje, koje je trajalo preko sedam godina, bilo je otvoreno za novinare, studente Pravnog fakulteta, kao i za javnost", počeo je Aleksandar Mitrović i nastavio: "On se nijednom nije pojavio, a mogao je da dođe. Zato sada, nepozvan i neobrazovan, proziva i laže narod za detalje tog tragičnog slučaja. Kada se iživljavao nad Kikom putem Interneta, nazivao je pogrdnim imenima, kada je išao u gostovanje na nacionalne televizije da bi je prozivao zbog publiciteta, tada mu je bilo odlično, išao je do nebesa sa svojim samopouzdanjem. A, posle, kada se desilo to što se desilo, plakao je pred kamerama, ronio suze, kao da mu je rod najrođeniji".

Mitrović nastavlja da je Baka "u isto vrijeme bežao u Amsterdam kod svojih roditelja".

Sin Željka Mitrovića mu je potom iznio i ponudu, tačnije predlog da uđu u ring.

"Izazivam te ovim putem da izađeš sa mnom u ring, sportski, na boks ili kikboks meč, a pravila ostavljam tebi da izabereš, kao i datum, mjesto i uslove. S obzirom na to da imaš, kako kažeš, mnogo ljudi koji te podržavaju, sav prihod od meča ide za bolesnu djecu. Samo želim narodu da pokažem kolika si kukavica i koliko si ljudi zavio u crno svojim skoro terorističkim, namjernim upropaštavanjem tuđih života na Internetu. Ja sa svojom tragedijom, zbog saobraćajne nesreće, ne spavam već 10 godina. Ali, to ne znači da ću dovjeka da ćutim. Bogdane, pokaži sada koliki si muškarac i izađi na crtu".

Izvor: Instagram/salemitrovic_

Željko Mitrović je tokom vikenda, u Jutarnjem programu otkrio da će na Pinku biti prikazan dokumentarni film o Baki Prasetu:

Izvor: Pink tv /printscreen

"U tom dokumentarnom filmu biće dokazi o njegovim neplaćenim porezima, vidjećemo kakvu imovinu ima, bavićemo se razlozima zbog kojih se Kika ubila. Proći ćemo kroz sve okolnosti njegovog s*eksualnog odnosa sa djevojkom od 14 godina dok je njena drugarica bila u prizemlju. Pričaćemo o djevojci kojoj je prenio polnu bolest. Mononukleoza se prenosi i krvlji i ostalim tečnostima, najčešće poljupcem, on kaže da se sa tom djevojkom nije ljubio. Da najavim, oni se vade da je Kikina majka branila Baku Praseta, a on će sada da vidi da li ga je branila, pričala je i Kikina majka. Imamo njegove gej afere, a ako bilo šta on proglasi neistinitim, može na detektor laži."

