VODITELJKA GRMI GOLIŠAVIM FOTKAMA, OGLASIO SE NJEN MUŽ! Mirče otkrio ISTINU o njihovom odnosu - "Ja sam kriv!"

Mirče Radulović nikad iskrenije o braku sa atraktivnom voditeljkom.

Izvor: Instagram/ana.radulovic/printscreen

Supruga pevača Mirčeta Radulovića Ana Radulović postala je poznata domaćoj javnosti kada je otpočela voditeljsku karijeru na RED televiziji i ubrzo postala jedno od omiljenih, ali i najatraktivnijih tv lica na sceni.

Ovo leto provela je sa porodicom u Egiptu, a u fotkama u bikiniju, koje je gotovo svakodnevno objavljivala na Instagramu, uživali su njen brojni pratioci. Mnogi su je kritikovali, te pitali šta njen muž misli o provokatvnim slikama, a Mirče je sada pojasnio sve i priznao da je on "kriv" za iste, odnosno da je upravo on taj koji je i fotografiše.

"Ja sam je birao, meni se neverovatno svidela, to je bila ljubav na prvi pogled. U braku smo već skoro 8 godina. Imponuje mi sve, ali mora da se čuva supruga ceo život. Osvajanje je svakog dana. Ne bih mnogo da pričam o tome, što više ljudi zna da si srećan, manje ćeš biti, ali zadovoljan sam", pričao je on.

"Ja sam joj podrška od samog početka, tu sam oduvek, čak sam i glavni fotograf, i na moru, i svakog dana, ja sam taj koji prihvata sve te slike, pita me uvek da li može da izbaci, ali takvo je vreme, svi to vole, svi se slikaju provokativnije, sve je to deo posla", dodao je pevač.

Pogledajte kako slika Mirče Radulović:

I njihove zajedničke fotke:

