"VODILI STE LJUBAV U GEPEKU": Skandalozne tvrdnje o starleti i fudbaleru uživo - Išli smo da napunim telefon!

Svađa u emisiji "Narod pita"

Izvor: Zadruga Official

Lepi Mića i Ana Spasojević sukobili su se u poslednjoj emisiji "Narod pita" kada je učesnik rijalitija izneo tvrdnju da je sa fudbalerom Dinom Dizdarevićem imala odnose gepeku njegovog automobila, nasred parkinga.

Mića je otkrio da su Ana i Dino upražnjavali odnose tokom superfinalne noći Zadruge, a aferu su, navodno, nastavili tokom letovanja u Crnoj Gori.

"Bila si sa Dinom Dizdarevićem na moru. Lažeš kao pas, provereno znam da je tako. On te je je*ao u gepeku od auta, to je reklo dvadeset zadrugara, svi to znaju. Neki od njih su tvoji prijatelji", rekao je Mića, dok se Ana pravdala i uporno ponavljala da su Mićine tvrdnje neistinite.

Dino je potvrdio Aninu priču iotkrio šta su to radili u njegovom autu te noći.

"Bili smo na superfinalu, meni se istrošio telefon. Otišli smo do auta na parking da napunim telefon u autu i to je to... Nije bilo seksa niti bilo čega. Takođe i u Budvi smo izašli par puta, samo smo imali dobar provod bez ikakvih intimnih odnosa", objasnio je Dino za Pink.rs

Pogledajte snimak svađe u studiju: